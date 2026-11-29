A màghjina - U sole si pesa nant’à Monte Cristu
Le soleil se lève sur l’île de Monte Cristo et embrase le ciel de la mer Tyrrhénienne. Au premier plan, le port de Bastia s’éveille sous les premières lueurs du jour, dans un paysage aux teintes rougeoyantes.
Si vous aussi, comme Gérard Baldocchi, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, d'un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.
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