À huit ans, Jean-Marc Savelli intègre le Conservatoire national de musique et d'art dramatique de Mulhouse. Quatre ans plus tard, il y décroche un premier prix, avant de rejoindre, à seulement 14 ans, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Un parcours précoce pour celui qui ne sait toujours pas vraiment expliquer pourquoi le piano s'est imposé à lui, même si la musique a toujours été une histoire de famille. « Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi cet instrument plutôt qu'un autre. J'étais un grand nerveux, mais il n'y a que la musique qui me calmait », raconte-t-il.
À Paris, il se forme auprès de figures majeures du piano, parmi lesquelles Pierre Sancan, Monique de La Bruchollerie et Yvonne Lefébure. Des rencontres qui ont durablement marqué le jeune musicien. « C'étaient des personnages, des gens qui avaient déjà une culture absolument phénoménale », se souvient-il. Yvonne Lefébure, notamment, l'impressionne par « son charisme, sa logique et aussi son honnêteté. C'était quelqu'un de pur. » Il mesure encore aujourd'hui la chance d'avoir pu travailler auprès de tels maîtres : « Il y avait des centaines de candidats à mon époque. Quand on avait la chance d'être pris, c'est qu'ils considéraient qu'il y avait des choses à faire et à dire. »
Deux racines, un attachement à la Corse
Si son parcours musical s'est construit en Alsace puis à Paris, la Corse occupe une place particulière dans son histoire. Son père est originaire de l’île, alors Jean-Marc Savelli est né de cette histoire entre deux territoires. « Je suis né en Alsace, mais je suis aussi profondément attaché à mon pays. J'ai deux racines », explique celui qui vit aujourd'hui à Corbara, en Balagne.
Cet attachement se retrouve dans ses projets artistiques. Avec Antoine Leonardi, fondateur des studios Ricordu, il a notamment participé à Corse Classique, une initiative qui associe des œuvres musicales à des images de paysages insulaires. Porto, les calanques de Piana ou encore l'église du village deviennent ainsi le décor d'un dialogue entre musique et patrimoine. « Antoine a su parfaitement conjuguer l'image et le son », souligne le pianiste. Car Jean-Marc Savelli s'intéresse particulièrement à ce que chacun peut apporter à l'autre : « Le son a une qualité de réverbération absolument extraordinaire par rapport à l'image. »
À Paris, il se forme auprès de figures majeures du piano, parmi lesquelles Pierre Sancan, Monique de La Bruchollerie et Yvonne Lefébure. Des rencontres qui ont durablement marqué le jeune musicien. « C'étaient des personnages, des gens qui avaient déjà une culture absolument phénoménale », se souvient-il. Yvonne Lefébure, notamment, l'impressionne par « son charisme, sa logique et aussi son honnêteté. C'était quelqu'un de pur. » Il mesure encore aujourd'hui la chance d'avoir pu travailler auprès de tels maîtres : « Il y avait des centaines de candidats à mon époque. Quand on avait la chance d'être pris, c'est qu'ils considéraient qu'il y avait des choses à faire et à dire. »
Deux racines, un attachement à la Corse
Si son parcours musical s'est construit en Alsace puis à Paris, la Corse occupe une place particulière dans son histoire. Son père est originaire de l’île, alors Jean-Marc Savelli est né de cette histoire entre deux territoires. « Je suis né en Alsace, mais je suis aussi profondément attaché à mon pays. J'ai deux racines », explique celui qui vit aujourd'hui à Corbara, en Balagne.
Cet attachement se retrouve dans ses projets artistiques. Avec Antoine Leonardi, fondateur des studios Ricordu, il a notamment participé à Corse Classique, une initiative qui associe des œuvres musicales à des images de paysages insulaires. Porto, les calanques de Piana ou encore l'église du village deviennent ainsi le décor d'un dialogue entre musique et patrimoine. « Antoine a su parfaitement conjuguer l'image et le son », souligne le pianiste. Car Jean-Marc Savelli s'intéresse particulièrement à ce que chacun peut apporter à l'autre : « Le son a une qualité de réverbération absolument extraordinaire par rapport à l'image. »
Le pianiste est également sensible à la place qu'occupe la musique dans la culture insulaire. Il évoque notamment la force émotionnelle des polyphonies et des chants religieux corses : « En Corse, vous avez une émotion très importante avec la musique, déjà avec la musique polyphonique et également avec les chants religieux, qui sont vraiment prenants et qui suscitent beaucoup d'émotions. »
Une musique qui se transmet
Cette place accordée à l'émotion est au cœur de sa conception du piano. Pour Jean-Marc Savelli, jouer ne consiste pas seulement à maîtriser parfaitement une partition. « Pour moi, la musique, c'est ce qui permet de transmettre son émotion et son discours », explique-t-il. Il distingue une approche intellectuelle de la musique et une autre, plus sensible, qui lui semble tout aussi essentielle : « La musique parle, c'est un langage qui a cette vertu de parler sans nommer les choses. »
Celui que l'on surnomme parfois le « virtuose de l'émotion » cherche aussi à faire découvrir cette dimension à ses élèves, enfants comme adultes, à travers ses cours particuliers. Sa conception de l'enseignement repose avant tout sur l'écoute et l'accompagnement. « Un professeur n'est pas là pour imposer. Il est là pour essayer de mettre en exergue le côté positif d'un élève », résume-t-il. La transmission, pour lui, consiste à donner, sans décider à la place de celui qui reçoit.
Au fil de sa carrière, il a également pris part à des initiatives caritatives. Une façon de mettre son parcours et sa notoriété au service des autres. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il continue de jouer du piano presque chaque jour.
Lorsqu'il évoque un souvenir particulièrement marquant, il revient à la salle Gaveau, à Paris, où il a eu l'occasion de se produire. Une scène qui compte pour lui, notamment parce que de grands maîtres y ont joué avant lui. « C'est une scène extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de monde », se souvient-il. Un souvenir qui garde une place particulière dans la mémoire de Jean-Marc Savelli, après une vie passée à faire résonner le piano sur les scènes comme auprès de ses élèves.
Une musique qui se transmet
Cette place accordée à l'émotion est au cœur de sa conception du piano. Pour Jean-Marc Savelli, jouer ne consiste pas seulement à maîtriser parfaitement une partition. « Pour moi, la musique, c'est ce qui permet de transmettre son émotion et son discours », explique-t-il. Il distingue une approche intellectuelle de la musique et une autre, plus sensible, qui lui semble tout aussi essentielle : « La musique parle, c'est un langage qui a cette vertu de parler sans nommer les choses. »
Celui que l'on surnomme parfois le « virtuose de l'émotion » cherche aussi à faire découvrir cette dimension à ses élèves, enfants comme adultes, à travers ses cours particuliers. Sa conception de l'enseignement repose avant tout sur l'écoute et l'accompagnement. « Un professeur n'est pas là pour imposer. Il est là pour essayer de mettre en exergue le côté positif d'un élève », résume-t-il. La transmission, pour lui, consiste à donner, sans décider à la place de celui qui reçoit.
Au fil de sa carrière, il a également pris part à des initiatives caritatives. Une façon de mettre son parcours et sa notoriété au service des autres. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il continue de jouer du piano presque chaque jour.
Lorsqu'il évoque un souvenir particulièrement marquant, il revient à la salle Gaveau, à Paris, où il a eu l'occasion de se produire. Une scène qui compte pour lui, notamment parce que de grands maîtres y ont joué avant lui. « C'est une scène extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de monde », se souvient-il. Un souvenir qui garde une place particulière dans la mémoire de Jean-Marc Savelli, après une vie passée à faire résonner le piano sur les scènes comme auprès de ses élèves.