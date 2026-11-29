Le pianiste est également sensible à la place qu'occupe la musique dans la culture insulaire. Il évoque notamment la force émotionnelle des polyphonies et des chants religieux corses : « En Corse, vous avez une émotion très importante avec la musique, déjà avec la musique polyphonique et également avec les chants religieux, qui sont vraiment prenants et qui suscitent beaucoup d'émotions. »



Une musique qui se transmet



Cette place accordée à l'émotion est au cœur de sa conception du piano. Pour Jean-Marc Savelli, jouer ne consiste pas seulement à maîtriser parfaitement une partition. « Pour moi, la musique, c'est ce qui permet de transmettre son émotion et son discours », explique-t-il. Il distingue une approche intellectuelle de la musique et une autre, plus sensible, qui lui semble tout aussi essentielle : « La musique parle, c'est un langage qui a cette vertu de parler sans nommer les choses. »



Celui que l'on surnomme parfois le « virtuose de l'émotion » cherche aussi à faire découvrir cette dimension à ses élèves, enfants comme adultes, à travers ses cours particuliers. Sa conception de l'enseignement repose avant tout sur l'écoute et l'accompagnement. « Un professeur n'est pas là pour imposer. Il est là pour essayer de mettre en exergue le côté positif d'un élève », résume-t-il. La transmission, pour lui, consiste à donner, sans décider à la place de celui qui reçoit.



Au fil de sa carrière, il a également pris part à des initiatives caritatives. Une façon de mettre son parcours et sa notoriété au service des autres. Aujourd'hui âgé de 71 ans, il continue de jouer du piano presque chaque jour.



Lorsqu'il évoque un souvenir particulièrement marquant, il revient à la salle Gaveau, à Paris, où il a eu l'occasion de se produire. Une scène qui compte pour lui, notamment parce que de grands maîtres y ont joué avant lui. « C'est une scène extraordinaire. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de monde », se souvient-il. Un souvenir qui garde une place particulière dans la mémoire de Jean-Marc Savelli, après une vie passée à faire résonner le piano sur les scènes comme auprès de ses élèves.

