Fréjus - GFC Ajaccio : 3-0
Évolution du score : 25-21, 25-21, 25-16
Salle Sainte Croix
600 spectateurs environ
Arbitres : Mr Lode Falischia et Frédéric Siegl
Six de départ
Fréjus : Malco (libéro), Meson, Da Silva, Conré, Barbier, Faganas, Foncarnier, entraîneur : Loïc Geiler
Ajaccio : Deveze (libéro), Zulianello, Roatto, Adriano, Capet, Talon, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Les Gaziers n’ont pas réussi à inverser la tendance dans la salle Sainte-Croix. Accrochés lors des deux premières manches, perdues sur le même score, ils ont ensuite cédé plus nettement dans le troisième set. Le GFCA devra réagir samedi prochain avec la réception de Nancy au Palatinu pour mettre fin à cette série face aux formations de tête.
Évolution du score : 25-21, 25-21, 25-16
Salle Sainte Croix
600 spectateurs environ
Arbitres : Mr Lode Falischia et Frédéric Siegl
Six de départ
Fréjus : Malco (libéro), Meson, Da Silva, Conré, Barbier, Faganas, Foncarnier, entraîneur : Loïc Geiler
Ajaccio : Deveze (libéro), Zulianello, Roatto, Adriano, Capet, Talon, Diverchy, entraîneur : Frédéric Ferrandez
Les Gaziers n’ont pas réussi à inverser la tendance dans la salle Sainte-Croix. Accrochés lors des deux premières manches, perdues sur le même score, ils ont ensuite cédé plus nettement dans le troisième set. Le GFCA devra réagir samedi prochain avec la réception de Nancy au Palatinu pour mettre fin à cette série face aux formations de tête.