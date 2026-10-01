Bastia - Marine Diving Center se mouille pour Octobre Rose

Ce samedi 17 octobre, le club de plongée Marine Diving Center organise à Bastia une séance de plongée au profit d’Octobre Rose.



Tout juste revenu d’une campagne d’Egypte, où il a filmé et photographié les fonds sous-marins à Alexandrie et Hurghada, Tony Viacara a tenu à participer à ce mois de sensibilisation au cancer du sein.



Avec sa fille Marine, il proposera pour les gens de son club de belles plongées à partir de 9h. Tous les fonds recueillis à cette occasion seront reversés à Octobre Rose.

