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Les brèves

Bastia - Marine Diving Center se mouille pour Octobre Rose  14/10/2026

Ce samedi 17 octobre, le club de plongée Marine Diving Center organise à Bastia une séance de plongée au profit d’Octobre Rose.

Tout juste revenu d’une campagne d’Egypte, où il a filmé et photographié les fonds sous-marins à Alexandrie et Hurghada, Tony Viacara a tenu à participer à ce mois de sensibilisation au cancer du sein.

Avec sa fille Marine, il proposera pour les gens de son club de belles plongées à partir de 9h. Tous les fonds recueillis à cette occasion seront reversés à Octobre Rose. 

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