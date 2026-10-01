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Les brèves

« Amadeo » de Pierre Chiarelli sur la scène bastiaise  14/10/2026

Pierre Chiarelli, auteur, comédien, présentera ce vendredi 16 octobre à 18h à A Casa di e lingue à Bastia (espace Sant’Angelo), une version théâtralisée, en langue corse,  de son roman « Amadeo » .

« Amadeo », constitue le premier roman de Pierre Chiarelli. Une fresque historique et histoire d'amour tragique entre la Corse et la Tunisie au siècle dernier.  Amadeo, vieil accordéoniste, est gardien de phare sur l'île de la Giraglia. En lieu désert il tente d'oublier l'amour de sa vie, Maria Battistini, que le destin a jeté dans les bras d'un autre homme quelques jours à peine après leur rencontre. Depuis le naufrage sur les rochers de Tabarka jusqu’à l’île de la Giraglia... Il faudra un siècle pour dénouer une histoire d’amour et découvrir la vérité. La jeune fille qui ravive et perturbe le souvenir d’un vieux sentiment chez Amadeo s’appelle Anena.  C’est à peu près tout ce que l’on sait d’elle...  

Ce vendredi l’auteur ne se contentera pas de parler de son œuvre, loin de là ! Il en proposera une adaptation théâtrale, donnant vie à ses personnages et à cette histoire le temps d’une représentation intime. Une rencontre originale entre littérature, théâtre et musique puisqu’il sera accompagné par Paul de Roccaserra au violoncelle. La mise en scène est signée Misandra Fondaci et la scénographie de Felicia Freguin.

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