Biguglia : Une journée dédiée à la découverte et à l’expérimentation scientifique au collège Campo Vallone

Et si l’on pouvait faire de la science en observant, en sentant et en touchant des aliments aux textures surprenantes ? C’est le pari relevé et gagné ce lundi par le collège Campo Vallone à l’occasion de la Fête de la Science 2026, avec un projet pédagogique qui invitait à découvrir les phénomènes physico-chimiques à l’œuvre dans notre quotidien.



En chefs d’orchestre de cette belle manifestation Hélène Franceschi et Julien Mazon, professeurs de physique-chimie de l’établissement qui ont invité les élèves à explorer les sciences à travers l’observation, la manipulation, l’expérimentation et la formulation d’hypothèses. Une découverte originale de la chimie notamment à travers la cuisine moléculaire. Une expérience sensorielle et scientifique qui a également permis de renforcer les liens entre le collège et l’école primaire de la commune. En effet, après une matinée consacrée à la présentation du projet aux élèves de sixième, dans l’après-midi des élèves de CM1-CM2, de l’école voisine ont été accueillis pour une immersion dans l’univers de la cuisine moléculaire.« Nous avions convié à cette journée des élèves de CM1-CM2 de l’école primaire Simone Peretti », explique Yannick Decombes, la principale du collège. « L’initiative a contribué à éveiller la curiosité des écoliers, encourager le goût de l’expérimentation et valoriser les compétences des élèves, tout en favorisant les échanges et la transmission entre l’école primaire et le collège ».



Les participants ont pu explorer les sciences avec un moment savoureux : Le menu des Chimistes des Textures, une animation qui a proposé une approche concrète et ludique des sciences physiques autour de l’étude et de la transformation des textures. Les élèves de l’atelier « L’Alliance surprenante », rebaptisés pour l’occasion « Les chimistes des Textures », se sont transformés en véritables médiateurs scientifiques. À travers un menu détourné aux préparations étonnantes, ils ont invité les jeunes écoliers à mener une enquête autour de la matière et de ses transformations. Observer, sentir, toucher, questionner, formuler des hypothèses : autant de démarches qui ont rythmé cette expérience. Confrontés à des textures souvent inattendues, les jeunes élèves ont d’abord mobilisé leurs sens et leur esprit critique avant de découvrir les techniques de la cuisine moléculaire et les phénomènes physico-chimiques qui expliquent les transformations observées. Une belle façon d'aiguiser leur appétit pour la science.



« Ces défis scientifiques ont prolongé les découvertes, permettant aux participants de réinvestir leurs connaissances, de s’initier à l’expérimentation et de réfléchir aux effets de certaines substances sur la santé », commente Yannick Decombes. « Les collégiens se sont retrouvés au cœur de la transmission des savoirs. Au-delà des découvertes scientifiques, cette action a constitué une véritable mise en situation pour les « Chimistes des Textures ». En présentant leurs réalisations, en justifiant leurs choix et en répondant aux questions des écoliers, ces élèves volontaires ont mobilisé leurs connaissances tout en développant leurs compétences à l’oral. Ils ont appris à adapter leurs explications à leur public et à rendre accessibles des notions parfois complexes. Cette démarche s’inscrit dans l’axe 2 du projet académique et valorise une ambition éducative essentielle : faire des élèves des acteurs de leurs apprentissages, capables de partager leurs connaissances et de transmettre des compétences scientifiques aux plus jeunes. En associant expérimentation, démarche d’investigation et coopération entre élèves d’âges différents, le collège Campo Vallone fait ainsi de la science un levier concret pour apprendre autrement. Nous sommes heureux et fiers d’avoir tous pu réaliser cette journée placée sous le signe de la curiosité et du partage, où la chimie a quitté les laboratoires pour s’inviter dans les assiettes, bousculer les idées reçues et donner à chacun le plaisir d’apprendre en expérimentant ». Un pari scientifique, éducatif, relationnel et… culinaire entièrement relevé.

