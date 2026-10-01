Risque d’inondation : la CAB et les communes du bassin bastiais testent leur gestion de crise

Comment réagir face à des pluies intenses, des routes impraticables et des quartiers touchés par des inondations ? C’est le scénario auquel ont été confrontées la communauté d’agglomération de Bastia (CAB) et les communes de Bastia et de Ville-di-Pietrabugno lors d’un exercice de gestion de crise organisé ce mardi dans les locaux de la CAB. L’objectif est de préparer les collectivités à faire face à des événements climatiques majeurs, en testant leurs procédures et leur capacité à coordonner leurs actions. « C’est par l’entraînement et la mise en situation que nous allons mettre en œuvre nos plans communaux de sauvegarde ou nos plans intercommunaux de sauvegarde afin de nous prémunir de toutes nos meilleures actions en période de crise », indique Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB.





Le scénario retenu ce mardi repose sur une alerte orange pluie-inondation, accompagnée d’un important ruissellement urbain, susceptible de provoquer des dégâts et de perturber le fonctionnement des réseaux. Un choix volontairement réaliste. « On veut que les communes et l’intercommunalité s’exercent sur les risques majeurs qui vont concerner leur territoire », explique le commandant Pierre Ferrandini, sapeur-pompier au sein du service d’incendie et de secours (SIS) de Haute-Corse. « On se cale à la réalité des événements météorologiques. On ne cherche pas à inventer de scénarios bizarres, on veut rester pragmatique et faire en sorte que les gens s'exercent sur des situations qu'ils vont forcément retrouver dans les dix prochaines années. »

