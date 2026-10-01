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Murato : un homme de 74 ans blessé après une chute de 5 mètres


Léana Serve le Mardi 13 Octobre 2026 à 19:06

Les pompiers sont intervenus ce mardi aux alentours de 17h sur la commune de Murato après la chute d'un homme de 74 ans d'une hauteur d'environ 5 mètres, indique le service d'incendie et de secours de Haute-Corse. Il a été héliporté vers le centre hospitalier de Bastia par le Dragon 2B.







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