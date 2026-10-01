Murato : un homme de 74 ans blessé après une chute de 5 mètres

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Risque d’inondation : la CAB et les communes du bassin bastiais testent leur gestion de crise
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Abattoir de Porto-Vecchio : au tribunal administratif de Bastia, le rapporteur public pointe une carence fautive de l’État
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À Bastia, les lycéens dans la rue pour réclamer une école à la hauteur de leurs ambitions
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À Ajaccio, le salon nautique ambitionne de faire rayonner toute une filière
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Coupe de France : Christophe Vincent de retour à Furiani pour défier le Sporting !
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