Conférence au musée de Bastia : « Des peurs dans l’imaginaire corse à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle ».

« Les amis du musée de Bastia » proposent ce jeudi 15 octobre à 18h en l’auditorium du musée une conférence de Marie-France Bereni Canazzi, professeure à la retraite, dont le sujet sera : Des peurs dans l’imaginaire corse à la fin du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle ». La conférencière donnera des exemples et présentera quelques récits mythiques. Ce sujet promet d’être particulièrement passionnant par celle qui a suivi des études de philosophie et de lettres à Aix en Provence et à Corte, créé l’association culturelle Musanostra et qui termine une thèse de doctorat à l’Université de Corse.

