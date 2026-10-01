Corsica Ferries emmène le public corse à Florence pour le concert de Felì

Corsica Ferries n’est pas à sa première escapade au départ de Corse mais elle innove cette fois-ci avec cette offre. Pour le long week-end de la Toussaint, la compagnie propose une escapade en Toscane autour du concert de Felì, le 31 octobre au Teatro Niccolini de Florence. C'est la première fois que Corsica Ferries organise un voyage pour accompagner un artiste corse en tournée. Le but est simple : permettre à son public de le suivre au-delà de l'île.





Un voyage pensé autour du concert

Le départ a lieu de Bastia le 30 octobre et le retour le 1er novembre. Face à la forte demande, Felì a ajouté une seconde séance à 16h30, et la compagnie a prévu une navette en bus supplémentaire pour ce concert. Chacun peut ainsi organiser sa journée selon la séance choisie : découvrir Florence et ses trésors de la Renaissance, puis rejoindre le Teatro Niccolini, l'un des plus anciens théâtres de la ville, pour applaudir Felì.





Relier la Corse et l'Italie autour de la culture

« À bord de nos Escapades, l'animation fait partie du voyage : cette fois, Café Crème proposera une scène ouverte au retour. Mais accompagner Felì, figure emblématique de la scène corse, pour ses 60 ans de carrière, était pour nous une évidence" explique Jean Christophe Lucchesi, responsable marketing. »

Avec cette première, Corsica Ferries s'appuie sur son rôle de lien entre la Corse et le continent pour proposer de nouvelles manières de voyager, tournées vers la culture et les rencontres.