À Bocognano, une caserne rénovée pour améliorer le quotidien des pompiers

Des chambres, une salle de sport et des espaces de vie agrandis : à Bocognano, les sapeurs-pompiers disposent désormais de locaux mieux adaptés à leur engagement. Inauguré vendredi 9 octobre, après deux ans de projet, l’agrandissement de la caserne vient améliorer le quotidien de ceux qui y assurent des gardes de 12 à 24 heures.



« On double la surface des locaux de vie », explique l’adjudant Marc-Antoine Mocellini, chef de centre depuis 2025. Parmi les nouveautés, une salle de sport et un espace dédié à l’habillage avant les interventions : « Avant, toutes ces actions se faisaient dans les remises, dans le froid et entre les engins. »Le dortoir a également laissé place à quatre chambres de deux personnes, pour davantage d’intimité. « Pour un sapeur-pompier volontaire qui vient pour sa garde après son travail, c’est plus vivable », souligne le chef de centre.