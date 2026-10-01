À Bocognano, une caserne rénovée pour améliorer le quotidien des pompiers

Après des travaux d’agrandissement, le centre d’incendie et de secours de Bocognano dispose de 145 m² supplémentaires (©Paule Santoni)
Des chambres, une salle de sport et des espaces de vie agrandis : à Bocognano, les sapeurs-pompiers disposent désormais de locaux mieux adaptés à leur engagement. Inauguré vendredi 9 octobre, après deux ans de projet, l’agrandissement de la caserne vient améliorer le quotidien de ceux qui y assurent des gardes de 12 à 24 heures.« On double la surface des locaux de vie », explique l’adjudant Marc-Antoine Mocellini, chef de centre depuis 2025. Parmi les nouveautés, une salle de sport et un espace dédié à l’habillage avant les interventions : « Avant, toutes ces actions se faisaient dans les remises, dans le froid et entre les engins. »
Le dortoir a également laissé place à quatre chambres de deux personnes, pour davantage d’intimité. « Pour un sapeur-pompier volontaire qui vient pour sa garde après son travail, c’est plus vivable », souligne le chef de centre.
À 21 ans, Ghjuliu Antone Susini, sapeur-pompier volontaire à Bocognano, mesure lui aussi l’importance de ces changements. « Quand on passe autant de temps dans la caserne, c’est notre deuxième maison », rappelle-t-il. Le centre accueille au minimum quatre pompiers par jour, jusqu’à huit durant l’été. Pour le jeune volontaire, les nouveaux locaux, avec leurs espaces de vie rénovés et leurs sanitaires distincts pour les femmes et les hommes, constituent un véritable progrès.
« C’est notre deuxième maison »
Un confort supplémentaire qui doit aussi renforcer la cohésion des équipes. « Ça donne envie de venir ici et de donner le meilleur de soi-même », estime Marc-Antoine Mocellini.
Pour Véronique Arrighi, présidente du Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud, cet agrandissement représente l’aboutissement d’un travail engagé il y a deux ans. « C’est un gros challenge et une vraie satisfaction », confie-t-elle. Le projet a été construit avec les sapeurs-pompiers du centre, qui ont fait remonter leurs besoins, puis avec les différents services du SIS 2A.
« C’est notre deuxième maison »
Un confort supplémentaire qui doit aussi renforcer la cohésion des équipes. « Ça donne envie de venir ici et de donner le meilleur de soi-même », estime Marc-Antoine Mocellini.
Pour Véronique Arrighi, présidente du Service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud, cet agrandissement représente l’aboutissement d’un travail engagé il y a deux ans. « C’est un gros challenge et une vraie satisfaction », confie-t-elle. Le projet a été construit avec les sapeurs-pompiers du centre, qui ont fait remonter leurs besoins, puis avec les différents services du SIS 2A.
Parmi les nouveautés, une salle de sport et un espace dédié à l’habillage avant les interventions, mais aussi des chambres distinctes pour davantage d'inimité
« On s’est inspirés de différentes réalisations que l’on avait pu mener auparavant. Aujourd’hui, on arrive à un résultat très satisfaisant, où nos sapeurs-pompiers peuvent exercer pleinement leur engagement en toute sécurité », souligne-t-elle. L’agrandissement de 145 m² doit aussi permettre au centre de retrouver une dynamique et de mieux répondre aux besoins du territoire.
Au-delà du confort, le projet entend favoriser le volontariat et la mixité. « L’engagement de sapeur-pompier ne s’arrête pas qu’aux hommes. On a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent nous voir », rappelle Véronique Arrighi, qui souligne l’importance de disposer de locaux adaptés à l’accueil de tous. L’opération a notamment bénéficié d’un soutien financier de la Collectivité de Corse, par l’intermédiaire de son Comité de massif.
Au-delà du confort, le projet entend favoriser le volontariat et la mixité. « L’engagement de sapeur-pompier ne s’arrête pas qu’aux hommes. On a de plus en plus de jeunes femmes qui viennent nous voir », rappelle Véronique Arrighi, qui souligne l’importance de disposer de locaux adaptés à l’accueil de tous. L’opération a notamment bénéficié d’un soutien financier de la Collectivité de Corse, par l’intermédiaire de son Comité de massif.
-
Ghisonaccia : deux hectares détruits par un incendie
-
Après la crise chez Corsica Linea, l’OTC ouvre le chantier de l’avenir maritime corse
-
Bastia - Le Salon du Chocolat retrouve la place Saint-Nicolas pour trois jours de gourmandise et de découvertes
-
Bastia : un nouveau poste de police municipale pour renforcer la sécurité dans les quartiers sud
-
Corte : un motard blessé dans un accident