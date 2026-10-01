Bastia : un nouveau poste de police municipale pour renforcer la sécurité dans les quartiers sud

Les quartiers sud de Bastia disposent désormais d’un poste de police municipale. Voté à l’unanimité lors du dernier conseil municipal, il a officiellement ouvert ses portes lundi matin au 4 rue François Vittori. Situé au sein de la Maison des Services Publics, le nouveau poste de police municipale sera ouvert du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h. Son objectif : proposer un service de proximité et une présence sur le terrain aux habitants des quartiers de Lupino, Montesoro, Bassanese, Agliani et Paese Novu. « On réalise aujourd’hui un engagement de campagne, avec une source née dans les quartiers, à force de rencontres avec la population au quotidien », souligne Antoine Graziani, adjoint au maire délégué à la tranquillité et à la sécurité publique et aux services à la population. « Nous nous étions engagés à le faire dans les six mois, c’est ce que nous réalisons aujourd’hui. Il s’agira de missions de proximité et de présence sur le terrain afin de rassurer la population, mais il y aura également des luttes très clairement contre l’incivilité, les dépôts sauvages et une proximité avec les agents. »





Pour lutter contre les incivilités, les policiers municipaux seront présents aux abords des établissements scolaires, près des commerces ou encore dans les parcs. Des patrouilles seront effectuées à pied, à vélo ou en voiture de 7h à 21h. « C’était très important pour nous d’être visibles et d’être au plus proche de la population, sans que les gens aient besoin de se déplacer dans le nord », explique Marie-Laure Musichini, directrice de la tranquillité publique de la ville de Bastia. « Le but, c’est de redynamiser les patrouilles pour connaître la population dans ses moindres détails : les habitudes des commerçants, les enfants qui vont à l’école ou les lieux fréquentés par les familles. Il faut savoir à quel endroit il est essentiel qu’on soit présent, qu’on se déploie pour montrer qu’on est là, à leur service, à leur écoute parce que les gens ont souvent besoin d’être inclus dans le système pour s’y sentir bien. »





Pour réaliser les différentes missions, huit policiers municipaux seront exclusivement dédiés aux quartiers sud de la ville. « Il était important d’avoir des policiers avec une sensibilité au travail de proximité et une fibre sociale plutôt développée », indique Yohann Cristofari, responsable de l’équipe des quartiers sud. « J’ai aussi cherché des agents avec une certaine expérience de voie publique, parce qu'on intervient sur des quartiers où il y a des problématiques différentes du centre-ville. C'est pour ça qu'on a des policiers municipaux qui ont auparavant exercé dans des villes comme Nîmes ou Montpellier. Et il y a aussi plusieurs agents qui ont grandi dans les quartiers sud. C'est très important pour dénouer des problèmes mais c'est aussi important pour la collecte de renseignements et pour partager des informations qu'on pourrait collecter avec nos collègues de la police nationale. »





Bastia renforce son dispositif de tranquillité publique





Alors que les incivilités et les délits sont de plus en plus nombreux à Bastia, la municipalité l’affirme : « le budget de la tranquillité publique est une priorité et il va augmenter ». Des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) passeront bientôt le concours pour devenir policiers municipaux et un plan de recrutement destiné à renforcer les effectifs consacrés à la tranquillité publique sera également lancé. À terme, la majorité envisage la présence de « six à huit » policiers municipaux supplémentaires uniquement dédiés aux quartiers sud. « Nous faisons évoluer nos missions, nous augmentons nos plages horaires, nous augmentons nos patrouilles, et ça va nous obliger, mais de manière volontariste, à augmenter les effectifs de la police municipale. Des recrutements vont intervenir dans les semaines et mois à venir », affirme Antoine Graziani. « Aucun quartier ne sera oublié et nous privilégions aujourd’hui les grands axes, notamment routiers des quartiers sud. »





Dans le même temps, la mairie annonce un renforcement de la vidéoprotection d’ici l’année prochaine. Actuellement, la ville compte 144 caméras installées sur 20 sites. L’objectif est d’en installer de nouvelles, notamment dans les quartiers sud. « Nous annonçons une deuxième phase de vidéoprotection et non pas de vidéoverbalisation, qui sert à garantir la tranquillité publique dans les quartiers sud, mais pas que, car ce plan concernera l'ensemble des quartiers de la ville de Bastia », précise Antoine Graziani. Pour Marie-Laure Musichini, il s’agit surtout d’un élément important pour rassurer les habitants. « Ça permet aussi, et c'est une chance, lorsque quelqu'un se retrouve avec un véhicule malheureusement dégradé, de pouvoir déposer plainte et de permettre aux policiers nationaux de venir avec une réquisition et demander une extraction des images pour pouvoir identifier les auteurs. C’est aussi extrêmement dissuasif, le passage à l'acte est dissuadé par l'implantation de ces caméras. »

