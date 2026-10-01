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À 19 ans, il fonde le Futsal Club di u Fium’Orbu pour faire vivre son territoire


le Dimanche 11 Octobre 2026 à 18:27

Créé cette année après deux mois de préparation, le Futsal Club di u Fium’Orbu veut proposer une pratique sportive ancrée dans le territoire. Son fondateur et président Lisandru Bernardini, âgé de 19 ans, souhaite développer une structure ouverte à plusieurs générations, où la compétition côtoie la convivialité.



Lisandru Bernardini
Lisandru Bernardini
"Penser à l’avenir du territoire où l’on a grandi, puis agir pour y contribuer" : C’est cette conviction qui a conduit un jeune homme de 19 ans à créer le Futsal Club di u Fium’Orbu, dont il assure aujourd’hui la présidence.
Deux mois de préparation ont permis de passer de l’idée à la naissance du club. Avant de se lancer, Lisandru Bernardini, son fondateur a sollicité plusieurs personnes expérimentées, parmi lesquelles d’anciens entraîneurs et des acteurs du football local. Selon lui, "beaucoup partageaient le sentiment qu’il manquait une structure sportive portant l’identité du Fium’Orbu".
"Depuis le début des entraînements, le club reçoit de nombreuses demandes d’inscription", indique son président. Cet intérêt l’amène déjà à envisager l’ouverture progressive de nouvelles catégories, afin d’élargir l’accueil des pratiquants.

Un lieu de pratique et de rencontres
L’ambition ne se limite pas aux résultats sportifs. Le club entend aussi permettre à certains de reprendre une activité régulière, de rencontrer d’autres habitants et de pratiquer dans une ambiance conviviale. Le futsal devient ainsi un moyen de créer du lien autour d’un projet commun.
À terme, le président souhaite construire une structure capable d’accompagner les joueurs au fil des années. « J’aimerais qu’un enfant puisse un jour commencer chez nous, grandir avec le club et continuer à porter les couleurs du Fium’Orbu », explique-t-il.
Cette volonté de s’inscrire dans la durée guide le développement du club. L’ouverture de nouvelles catégories devra permettre, progressivement, de faire une place à plusieurs générations.

​Une première initiative, d’autres projets en perspective

À 19 ans, il fonde le Futsal Club di u Fium’Orbu pour faire vivre son territoire
Pour son fondateur, le Futsal Club di u Fium’Orbu constitue aussi une première étape dans un engagement plus large en faveur du territoire. Dans les années à venir, il souhaite "contribuer à l’émergence de projets sportifs, culturels et associatifs".
Le fil conducteur reste le même : proposer de nouvelles activités aux habitants et créer des occasions de se retrouver. Avec ce club, cette volonté prend désormais forme sur le terrain.





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