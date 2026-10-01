Coupe de France - Le Sporting, Furiani-Agliani, Borgo et la Balagne continuent

de Savelli (2), Bathily, Mizrahi, Valentin Prenant Caporossi et Morales

Le Sporting Club de Bastia a dû attendre les tirs au but pour éliminer le GFCA, samedi à Mezzavia. Les deux équipes n’ont pas réussi à marquer durant la rencontre, disputée sur une pelouse difficile. Le SCB a remporté la séance 4-3 grâce notamment au gardien De Percin, entré en jeu et auteur de deux arrêts.Au stade Dumè-Luciani, Furiani-Agliani s’est imposé 1-0 face à l’AC Ajaccio grâce à un but Da Silva. Les Acéistes quittent la compétition dès ce cinquième tour, après l’avoir retrouvée cette saison à la suite d’une année d’absence pour raisons financières.Dimanche, le FC Borgo (N1) a éliminé la Pieve di Lota (6-0), formation de Régional 2, grâce à des réalisations deet rejoint les qualifiés pour le dernier tour régional.Le FC Balagne, porté par Fernandez, auteur de quatre réalisations, a obtenu sa qualification face au Sud FC avec une victoire 5-0. Les Balanins menaient déjà 3-0 à la pause avant de creuser l’écart en seconde périodeLe tirage au sort du sixième tour est prévu ce lundi 12 octobre au siège de la kigue corse de football. Il déterminera les deux rencontres entre le Sporting, Furiani-Agliani, Borgo et la Balagne.Ce dernier tour régional est programmé les 28 et 29 octobre. Les deux vainqueurs accéderont au septième tour, prévu les 14 et 15 novembre, avec l’entrée en compétition des clubs de Ligue 2.



