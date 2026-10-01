Football Grand Sud - le Sud subit la loi balanine

Pour le compte du 5e tour de la Coupe de France, le Sud FC évoluant en Régional 1 rendait visite au FC Balagne, pensionnaire lui, du championnat de National 2. Le suspense n'aura pas duré longtemps dans cette confrontation à l'issue de laquelle les joueurs de Pierre Mariotti ont été dominés 5 buts à 0 par un ensemble balanin à l'évidence plus fort.





Du côté du championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV qui jouait face à celle de Ghisonaccia a été battue 3 à 2. Pour le compte du championnat de Régional 4, la bonne opération du jour est à mettre au compte de la SVARR qui s'est imposée sur le terrain de Montesoro 4 à 0. La réserve du Sud FC, pour sa part, a dominé celle du FJEB 4-2.

Enfin, dans le derby entre l'AS Rocca Taravu et le FC Sotta force est restée aux pensionnaires de Ciniccia victorieux 3 à 0. Ce soir le Sud FC est leader du R4 suivi de l'AS Rocca Taravu.