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Football Grand Sud - le Sud subit la loi balanine


GAP le Dimanche 11 Octobre 2026 à 19:23

La Coupe de France et le championnat étaient au programme des clubs du secteur Grand Sud ce dmanche.



Football Grand Sud - le Sud subit la loi balanine
Pour le compte du 5e tour de la Coupe de France, le Sud FC évoluant en Régional 1 rendait visite au FC Balagne, pensionnaire lui, du championnat de National 2. Le suspense n'aura pas duré longtemps dans cette confrontation à l'issue de laquelle les joueurs de Pierre Mariotti ont été dominés 5 buts à 0 par un ensemble balanin à l'évidence plus fort.


Du côté du championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV qui jouait face à celle de Ghisonaccia a été battue  3 à 2. Pour le compte du championnat de Régional 4, la bonne opération du jour est à mettre au compte de la SVARR qui s'est imposée sur le terrain de Montesoro 4 à 0. La réserve du Sud FC, pour sa part, a dominé celle du FJEB 4-2.
Enfin, dans le derby entre l'AS Rocca Taravu et le FC Sotta force est restée aux pensionnaires de Ciniccia victorieux 3 à 0. Ce soir le Sud FC est leader du R4  suivi de l'AS Rocca Taravu.




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