Concert corso-breton à Bastia et Miomo ce week-end

L'Ensemble Vocal du Golo organise une rencontre folklorique corso-bretonne ce week-end des 3 et 4 octobre avec, première fois en Corse, un fest noz, un bal breton.





Au programme du samedi 3 octobre à 19h à la salle des fêtes de Miomo, les Macchiaghjoli, le quadrille corse et fest noz avec démonstrations et initiations au quadrille et danses bretonnes. Sur place un food truck régalera le public de délicieuses galettes bretonnes.



Dimanche 4 octobre un grand concert sera donné à 16h en l’église ND de Lourdes à Bastia avec la participation de la chorale bretonne Coloquinte d'Auray du Morbihan, de l'Ensemble vocal du Golo et du groupe de polyphonie corse.





