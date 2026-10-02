Pêche et patrimoine maritime à l’honneur à Centuri ce samedi

La première édition d’« Evviva u Capicorsu ! » se tiendra samedi 3 octobre 2026, à partir de 9 h 30, sur le port de Centuri. Gratuite, cette journée de découverte sera consacrée à la pêche et au patrimoine maritime du Cap Corse.
La mairie de Centuri, l’Office de tourisme intercommunal et la communauté de communes du Cap Corse proposent de découvrir l’histoire du village et ses liens avec la mer. Des expositions aborderont la mémoire de Centuri, les pratiques de pêche et les noms de lieux du littoral. Une visite patrimoniale du port permettra de prolonger cette découverte sur le terrain.
La journée fera aussi place aux échanges avec les acteurs du territoire. Ateliers, démonstrations et jeux présenteront les savoir-faire maritimes, tandis que des interventions scientifiques et associatives porteront notamment sur la préservation du milieu marin. Une conférence musicale explorera la place de la mer dans le chant populaire corse.
Ce rendez-vous ouvre une série de journées thématiques destinées à faire connaître le patrimoine, la culture et les savoir-faire des villages du Cap Corse.
Pratique : samedi 3 octobre, à partir de 9 h 30, sur le port de Centuri. Entrée gratuite. Renseignements auprès de l’Office de tourisme au 04 95 35 40 34 ou sur capcorse-tourisme.corsica.
La mairie de Centuri, l’Office de tourisme intercommunal et la communauté de communes du Cap Corse proposent de découvrir l’histoire du village et ses liens avec la mer. Des expositions aborderont la mémoire de Centuri, les pratiques de pêche et les noms de lieux du littoral. Une visite patrimoniale du port permettra de prolonger cette découverte sur le terrain.
La journée fera aussi place aux échanges avec les acteurs du territoire. Ateliers, démonstrations et jeux présenteront les savoir-faire maritimes, tandis que des interventions scientifiques et associatives porteront notamment sur la préservation du milieu marin. Une conférence musicale explorera la place de la mer dans le chant populaire corse.
Ce rendez-vous ouvre une série de journées thématiques destinées à faire connaître le patrimoine, la culture et les savoir-faire des villages du Cap Corse.
Pratique : samedi 3 octobre, à partir de 9 h 30, sur le port de Centuri. Entrée gratuite. Renseignements auprès de l’Office de tourisme au 04 95 35 40 34 ou sur capcorse-tourisme.corsica.
-
Propriano : Victime d’un AVC à bord de son voilier, un homme de 70 ans évacué en urgence vers Ajaccio
-
Mobilisation lycéenne : la proviseure du lycée du Fangu va déposer plainte après une altercation
-
Grève à la Corsica Linea : le mouvement se poursuit, le port de Bastia bloqué
-
Festi Arte à Bonifacio : le grand écart pour commencer, du jazz envoûtant au reggae endiablé
-
SC Bastia : le temps presse pour sortir de l’impasse