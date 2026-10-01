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Vierge vandalisée à Porto-Vecchio : l’un des deux hommes interpellés était saisonnier dans un hôtel


le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:00

Les deux mise en cause, âgés de 21 et 25 ans, ont été interpellés jeudi en fin de matinée dans un camping de la microrégion. Ils sont soupçonnés d’avoir dégradé la statue de la Vierge Marie, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir passé la soirée dans un établissement de Porto-Vecchio. L’un d’eux était employé comme saisonnier dans un hôtel de la ville.



Vandalisée, la statue de la Vierge Marie a été retirée du site, pour les besoins de l'enquête.
Vandalisée, la statue de la Vierge Marie a été retirée du site, pour les besoins de l'enquête.
Les deux auteurs présumés ont passé la soirée de mercredi dans un établissement porto-vecchiais. C’est à la fermeture de l’établisssement, à deux heures de matin, qu’iils se sont retrouvés dehors, avant la commission des faits qui leur sont reprochés. Dans un état d’ébriété avancé ? « Il se posera la question de leur consommation d’alcool », répond la procureure, Fanny Floquet.

Âgés de 21 et 25 ans, les deux individus ont été interpellés en fin de matinée, ce jeudi, par les gendarmes, dans un camping de la région, sans opposer de résistance. Ils ont été conduits à la gendarmerie de Porto-Vecchio, où leur garde à vue a débuté en début d’après-midi, en même temps que se tenait à quelques mètres d’eux un rassemblement populaire de protestation et de colère. « Le parquet s’attachera à apporter une réponse pénale sur ces faits qui suscitent un certain émoi à Porto-Vecchio », a déclaré la procureure, qui exclut une poursuite de la garde à vue au-delà du délai initial des 48 heures. Une première plainte a été déposée ce jeudi matin par la paroisse de Porto-Vecchio. Le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, a également annoncé déposer plainte de son côté.

« J’ai reconnu mon employé immédiatement »

En fin de matinée, l’hôtel Golden Tulip de Porto-Vecchio a révélé, à travers un communiqué, être l’employeur de l’un des deux auteurs présumés : « Nous confirmons que l’un de nos salariés saisonniers est impliqué dans ces faits. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte méprisable et scandaleux. Nous prendrons nos responsabilités et engagerons la procédure adéquate dans les plus brefs délais. »

Joint au téléphone par Corse Net Infos, le directeur Jean-Cassien Mary dit avoir reconnu son employé dans la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Vidéo que les auteurs présumés auraient eux-même posté suite à leurs méfaits. « C’est un ami qui m’a alerté. Il m’a envoyé la vidéo, qui est abjecte. J’ai reconnu mon employé immédiatement. Il était là depuis le mois de mai, c’était son premier contrat de saisonnier en Corse, qui devait se terminer le 31 octobre. Il était serveur au restaurant de l’hôtel. Il avait déjà quelques références, sinon je ne l’aurais pas pris. »  Le deuxième mis en cause ? « Lui, je ne sais pas ce qu’il faisait, mais je l’ai croisé plusieurs fois. Ils étaient souvent ensemble. » Le directeur décrit un employé « apprécié des clients. Il travaillait plutôt bien, même si parfois il avait du mal à être à l’heure quand il prenait son service tôt. Et il pouvait avoir un comportement un peu arrogant. » Il dit ne pas l’avoir entendu tenir des propos négatifs visant la religion catholique ou ses symboles : « Je ne pense pas qu’il ait compris la portée de son geste vis-à-vis du symbole religieux. »




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