ARWC : Trois équipes françaises en tête de course

Pour ce premier jour de course, le classement évoluait très vite au fil des heures et des kilomètres avalés puisque les Estoniens faisaient une erreur d’orientation laissant leur place à l’équipe Luberon MUC tandis que les Brésiliens se trompaient totalement de route dans le Boziu arrivant avec un énorme retard à Ghjuncaghju. Malheureusement la vaillante équipe de l’Università di Corsica fermait la marche, mais gardait le moral intact. « Les coureurs que nous avons rencontrés étaient très contents et satisfaits de ce parcours matinal sur les sentiers du Boziu et donc le Mare à Mare. Ils ont trouvé la montée vers Santa Lucia di Mercoriu très dure, mais une fois arrivé au col de Sant’Antone c’était super avec une vue exceptionnelle sur la vallée », se réjouit Pascal Bauhaud, le directeur de course, parti à la recherche d’une équipe américaine perdue justement sur ce sentier.



Vers 10 h 30, les premiers sont arrivés à Ghjuncaghju, après le barrage hydroélectrique, et c’est sur la piste du Moto Club Cortenais que les équipes se retrouvaient pour la partie kayak de rivière de manière à rejoindre Aleria dans la soirée. Face au manque cruel d’eau dans le Tavignani, chacun adaptait sa stratégie. « Certaines équipes ont gonflé leur kayak sur la piste de motocross avant de suivre les berges du fleuve en marchant avec le bateau sur le dos, d’autres ont préféré le gonfler plus tard, d’autres encore sont partis directement dans la rivière, mais une sacrée perte de temps », explique Pascal Bauhaud.



Ce début de navigation qui n’en était pas vraiment un, contrariait les participants qui retrouvaient enfin l’eau dans le fleuve un peu plus d’un kilomètre après le départ de Ghjuncaghju. « Et là, tout le monde a pu rester dans la rivière pour rejoindre Aleria et sa base nautique », glisse le directeur de course. C’est depuis cette base que l’aventure va se poursuivre ce soir. Cette fois les athlètes vont troquer leur kayak de rivière pour leur kayak de mer. Ils devront pagayer jusqu’à Solenzara avant l’ascension dans la nuit, ou très tôt demain matin, des Aiguilles de Bavella.



En ce début de soirée, trois équipes se tiennent en une poignée de minutes à savoir l’équipe Absolu Raid-Cap Ganguise composée de Yannick Perrin, Chiara Casari, Lionel Villeneuve, et Jonathan Thomas. En deuxième position on retrouve l’équipe 400 Team Altore avec Sébastien Raichon, Sandrine Béranger, Adrien Lhermet et Matthieu Bajard. Une équipe qui s’est classée 3e en 2025.



Notons que Sébastien Raichon est champion du Monde de raid aventure et qu’il détient le record du GR 20 en autonomie totale, sans assistance, sans ravitaillement externe et sans accompagnateur. La troisième place est occupée par l’équipe Luberon MUC avec Jonathan Brunel, Florianne Gautier, Joseph Bellier et Quention Bajard. Mais attention, l’équipe estonienne, vice-championne du Monde en 2025, revient très fort et n’était qu’à quelques longueurs du groupe de tête…



La route est encore longue et tout reste possible dans cette aventure.

