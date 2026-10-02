Propriano : Victime d’un AVC à bord de son voilier, un homme de 70 ans évacué en urgence vers Ajaccio

Il était aux alentours de 6 heures, ce vendredi matin, lorsque les sauveteurs de la SNSM de Propriano ont été alertés par le CROSS Méditerranée qu'un homme de 70 ans venait d’être victime d’un accident vasculaire cérébral à bord de son voilier, au mouillage dans le golfe de Propriano.



Face à l’urgence de la situation, la SNS 714 a immédiatement appareillé pour rejoindre le bateau. À leur arrivée, les secouristes ont rapidement pris en charge le plaisancier, dont l’état suscitait une vive inquiétude. « La victime présentait un état préoccupant nécessitant, après régulation avec le SAMU 2A, l’engagement d’un hélicoptère médicalisé », indique la SNSM de Propriano.



Dans un premier temps, l’homme a été conditionné directement à bord de son voilier avant de pouvoir être transféré sur l'embarcation des sauveteurs. « La victime a été transférée sur la SNS 714 puis ramenée en urgence au port de Propriano, où un VSAV des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud l’attendait », détaillent encore les sauveteurs.



Dans le même temps, l’hélicoptère Dragon20, médicalisé par le SAMU 2A se posait sur la zone dédiée du port de commerce de Propriano. Après avoir été médicalisé sur place, le septuagénaire a été évacué par les airs vers le centre hospitalier d’Ajaccio.



L’intervention ne s’est toutefois pas arrêtée là. L’épouse de la victime se trouvait en effet toujours à bord du voilier resté au mouillage. Une seconde embarcation de la SNSM, la SNS 235, a alors été mobilisée afin de prendre en charge le bateau. Celui-ci a finalement été « remorqué et mis en sécurité au port de Propriano ».



Une opération qui aura ainsi nécessité la mobilisation successive du CROSS Méditerranée, des sauveteurs de la SNSM de Propriano, des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud et du SAMU 2A. « Cette intervention illustre une nouvelle fois la complémentarité et la coordination des différents acteurs de la chaîne des secours mobilisés au service d’une même priorité : assister et secourir », soulignent les sauveteurs en mer.

