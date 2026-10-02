Festi Arte à Bonifacio : le grand écart pour commencer, du jazz envoûtant au reggae endiablé

Avant le yang, il y a eu le yin en l’église Saint-Dominique : soit une expérience musicale fondamentalement différente de celle vécue avec Original Kam’s, bien que complémentaire. Ici, aucune démangeaison de danse, plutôt l’inverse : on s’est retrouvé scotchés sur les bancs de l’église, envoûtés par la chanteuse franco-syrienne Naïssam Jalal, qui avait fait de sa flûte traversière le prolongement de son puissant et cristallin organe vocal. Entre deux interprétations, Naïssam Jalal confie au public pourquoi elle fait de la musique : « On vit dans un monde extrêmement violent. On doit se battre au quotidien pour aller bien, mais on a aussi besoin de quitter la lutte, l’espace d’un moment. Et ces rituels, ils servent à ça. A être des refuges. » Ces rituels (de la terre, du vent, de la lune), ce sont les œuvres que l’artiste a interprétées avec émotion, accompagnée du violoncelliste Clément Petit et du contrebassiste Claude Tchamitchian. « Dans la musique, on doit s’écouter et prendre le temps de s’accorder. Il n’y a pas de 49.3 dans la musique ! », lâche avec piquant cette artiste engagée, qui ne s’est pas privée de décocher de nombreuses punchlines aux politiques situés plutôt à droite sur l’échiquier.