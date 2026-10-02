À Ajaccio, dix élus référents bientôt chargés de faire le lien avec les quartiers

Le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, veut faire de la proximité un marqueur de sa nouvelle mandature. Le conseil municipal a adopté en ce sens, ce jeudi 1er octobre, la mise en place d’une nouvelle gouvernance de quartier reposant sur la désignation d’élus référents, répartis dans dix secteurs géographiques de la commune. Le dispositif, qui doit entrer en action à partir de novembre, entend rapprocher les élus des habitants, recueillir les signalements liés au cadre de vie et assurer un suivi des demandes. Réunions de quartier, permanences mensuelles, concertations ou encore déambulations sont prévues. Les élus référents devront également s’appuyer sur les associations, les commerçants et les représentants de quartier pour faire remonter les besoins du terrain.





Le découpage retenu comprend dix secteurs : du Capo di Feno aux Quartiers des étrangers ; de l’hypercentre au lycée Laetitia, avec notamment les parcs Berthault et Sébastiani ; la partie haute du cours Grandval, Balestrino, les Jardins de l’Empereur, Salario et la Torretta ; Saint-Jean, Loreto, la Gravona, Vittulo et Biancarello ; les Cannes, les Padules, les routes d’Alata et des Milelli ; les Salines, Finosello et Candia ; Pietralba et Noël-Franchini ; la Rocade Nord, d’Alzo di Leva à Bodiccione ; Mezzavia, Suartello, Stiletto et les Confina ; enfin le Vazzio, Aspretto et Saint-Joseph jusqu’à l’intersection du mont Thabor.





« La sectorisation est un découpage qui a essayé de reprendre, dans des ensembles cohérents, la vie telle qu’elle est, c’est-à-dire une mosaïque de quartiers », a expliqué Stéphane Sbraggia. Le maire a toutefois présenté ce nouveau maillage comme une expérimentation, susceptible d’être ajustée au fil de sa mise en œuvre. Un bilan annuel doit être soumis au conseil municipal afin d’évaluer sa pertinence et son efficacité.





Des référents désignés par le maire



C’est précisément la désignation de ces référents qui a alimenté les débats durant la séance. La délibération prévoit que le maire les choisisse parmi les membres du conseil municipal. Pour les élus nationalistes, la formulation laisse entière la question de la place accordée à l’opposition. Danielle Antonini a ainsi estimé que le conseil était invité à approuver un principe « sans que l’essentiel soit défini ». Elle a notamment interrogé l’exécutif sur la future charte des élus référents, leurs missions précises, leurs relations avec les services municipaux et les adjoints, ainsi que sur les critères de leur choix. Surtout, l’élue a demandé si des conseillers municipaux d’opposition pourraient eux aussi être désignés dans les quartiers.





