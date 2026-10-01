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U tempu in Corsica


La rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:00

La Corse finit la semaine sous la grisaille. Ce vendredi les nuages seront nombreux au-dessus de l'île. Quelques averses pourront également avoir lieu dans le centre de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







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