U tempu in Corsica
La rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:00
La Corse finit la semaine sous la grisaille. Ce vendredi les nuages seront nombreux au-dessus de l'île. Quelques averses pourront également avoir lieu dans le centre de l'île.
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