A màghjina - A Santa Vergine di Bavedda veghja nant’à l’isula
La rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:05
Au cœur des aiguilles de Bavella, la Vierge veille silencieusement sur les montagnes corses. À ses pieds, bougies et ex-voto racontent, à leur manière, l’attachement profond de l’île à Marie. Une ferveur qui traverse les générations et fait depuis longtemps partie de l’âme de la Corse.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.
(Photo : Françoise Geronimi)