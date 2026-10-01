CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ligue 3 : le Sporting Club de Bastia accroché à domicile (1-1) face à Orléans 01/10/2026 Air Corsica : deux syndicats de pilotes déposent un préavis de grève du 9 au 16 octobre 01/10/2026 Lourdes réquisitions au procès en appel du réseau de blanchiment du « Petit Bar » 01/10/2026 Vierge vandalisée à Porto-Vecchio : l’un des deux hommes interpellés était saisonnier dans un hôtel 01/10/2026

A màghjina - A Santa Vergine di Bavedda veghja nant’à l’isula


La rédaction le Vendredi 2 Octobre 2026 à 07:05

Au cœur des aiguilles de Bavella, la Vierge veille silencieusement sur les montagnes corses. À ses pieds, bougies et ex-voto racontent, à leur manière, l’attachement profond de l’île à Marie. Une ferveur qui traverse les générations et fait depuis longtemps partie de l’âme de la Corse.
Si, comme Françoise Geronimi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos