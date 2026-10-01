Ligue 3 : le Sporting Club de Bastia accroché à domicile (1-1) face à Orléans

Bastia 1–1 US Orléans 45 ( mi temps 0-0 ) 9ème journée L3

Stade Armand Cesari. Arbitre: Dorian Bovolenta

Buts : SC Bastia Meillière (66ème), Orléans : Legendre (87ème)

Avertissements :

SC Bastia : Belal (4ème), Méllières (42ème), Zilliox (53ème), De Percin (83ème), Monnier (86ème)

Orléans : Drame (12ème), Raillot (26ème), Dali-Amar (68ème)

Expulsion: Zilliox

SC Bastia : De Percin, Roncaglia, Mélières, Douce, Belal, Zilliox, Monnier, Makalou, Eickmayer, Beliandjou (Alebate 46ème), Rodrigues (Boumaoui 89ème). Entraineur : Laurent Peyrelade

US Orléans 45 : Faham, Ndicka, Sylla, Le Maitre, Dramé, Aubourg, Diako, Dali-Amar, Raillot(Khous 70ème) (, Legendre, Prunier Ribeiro 62ème). Entraineur : Hervé Della Maggiore.



Résumé du match

Première action dangereuse pour les Bastiais sur coup franc dès la deuxième minute. Si l’on pensait le match lancé, cette occasion bastiaise sera l’une des rares de la première mi-temps, en tenant compte de quelques tentatives orléanaises sans véritable danger pour Théo De Percin.

Si la tactique bastiaise était de jouer long, ni les montées d’Isaac Monnier sur le côté gauche, ni celles de Joachim Eickmayer ou encore de Clément Rodrigues n’arriveront à apporter véritablement le danger dans les 20 derniers mètres. Et quand l’occasion se présente dans la surface adverse, c’est le dernier geste qui fera défaut, à l’image de la volée complètement ratée d’Hamidou Makalou face à Fei Hong Fahan, le portier d’Orléans (23e).

Sur les coups de pied arrêtés, l’attaque bastiaise a surtout fait preuve de désorganisation et d’incompréhension pour les observateurs. Au milieu de terrain, les Bastiais ne parviennent pas toujours à conserver le ballon, ni à trouver les espaces, provoquant des contres rapides de la part de leurs adversaires.

Durant les 45 premières minutes, c’est un Sporting laborieux sans animations et sans percutions qui s’est présenté sur le terrain face à des Orléanais qui en ont fait tout autant…

Au retour des vestiaires, Ruben Belliandjou a laissé sa place à Nolhann Alebate à la pause. À la 50e minute, bonne ouverture d’Hamidou Makalou pour Clément Rodrigues, à six mètres. L’attaquant bastiais se heurtera au portier d’Orléans.

À l’heure de jeu, Laurent Peyrelade tentera d’apporter du sang neuf avec l’entrée de Dramana Diarra à la place d’Hamidou Makalou. Coaching gagnant : dans la foulée, Cléo Meillères, seul au second poteau et sur l’une des rares constructions bastiaises, ouvrira le score (1-0, 66e).

À la 76e minute, le buteur Cléo Meillères laissera sa place à Matteo Petrignani. À la 81e, l’arbitre de la rencontre, Dorian Bovolenta, sifflera une faute de Théo De Percin dans la surface. Le gardien bastiais écopera d’un carton jaune et Robin Legendre transformera le penalty (1-1).

Le score en restera là… l'arbitre perdra ses moyens en fin de match et distribuera cartons sur cartons. C'est un fait de jeu malheureux pour les Bastiais qui ne leur aura pas permis d’engranger leur première victoire de la saison à Furiani.