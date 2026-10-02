Après les blocages de jeudi, quelle situation dans les lycées corses ce vendredi ?

Quelques élèves devant le Fesch à Ajaccio en début de matinée



Le mouvement a également une petite répercussion Ajaccio ce vendredi matin. Une poignée d’élèves se sont en effet rassemblés en début de journée devant le lycée Fesch. Contrairement au Fium’Orbu, l’établissement n’a toutefois pas été complètement bloqué, et les lycéens ont pu accéder normalement aux cours.



Une mobilisation qui ne fait visiblement en outre pas l’unanimité au sein même de l’établissement. Palma, élève au Fesch, dit ainsi ne pas comprendre les raisons avancées par les élèves mobilisés. « Aujourd’hui le lycée Fesch est bloqué par des élèves qui ne savent même pas pourquoi ils bloquent. Issus de milieux plutôt aisés, ils veulent suivre les banlieues parisiennes pour les conditions de travail dans lesquelles nous sommes, qui sont très bonnes », estime-t-elle. La jeune fille conteste également les critiques concernant les moyens et l’état du lycée. « Ils parlent alors de manque de moyens, notamment de la toiture du Fesch “qui serait laborieuse”. Nous ne sommes en aucun cas en danger dans notre établissement », assure-t-elle.





Un mouvement qui prend de l’ampleur en France



La mobilisation observée depuis plusieurs jours en Corse s’inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui touche désormais de nombreux lycées en France. Depuis le début de la semaine, les actions se multiplient pour dénoncer le manque de moyens dans l’Éducation nationale, les effectifs dans les classes, les difficultés de remplacement des enseignants ou encore les conditions de travail et d’apprentissage.



La journée de jeudi a été particulièrement suivie, avec des blocages organisés dans plusieurs centaines d’établissements et des tensions dans certaines villes. Ce vendredi, plus de 400 lycées doivent encore rester fermés à travers le pays, selon le ministère de l’Éducation nationale, tandis que le ministre doit recevoir dans la journée les représentants des lycéens, des parents d’élèves et des organisations syndicales.