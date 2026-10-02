Fête de la science : Stella Mare ouvre ses portes le samedi 3 octobre

Découvrir le travail des chercheurs et les installations scientifiques de Stella Mare. C’est ce que propose le centre de recherche de l’Université de Corse à l’occasion de la Fête de la science, qui a pour thème "saveurs savantes" et qui se déroulera ce samedi 3 octobre à partir de 14h00 sur son site situé route de la Marana à Biguglia



Une invitation lancée au grand public, uniquement sur inscription, à partir de 14h00. Avec, en préambule, une conférence sur : « La pêche traditionnelle et la place des produits de la mer dans l’alimentation en Corse : entre déclin et défis », qui sera donnée par l’anthropologue Vanina Lari. L’occasion de se pencher sur les problématiques actuelles de ce secteur en Corse.



La conférence sera suivie par une visite guidée des laboratoires, des bassins et des écloseries. L’occasion de découvrir les installations de l’Université de Corse. Depuis de nombreuses années, le laboratoire Stella Mare de l’Université de Corse s’intéresse à la reproduction des oursins, du homard, de l’huître plate, du denti et de la patelle géante. Au fil des ans, le centre de recherche, labellisé par le CNRS en 2011, a su acquérir un savoir-faire, une reconnaissance internationale et des technologies dans le processus de reproduction de ces espèces. L’un des objectifs de Stella Mare est de travailler à repeupler les milieux marins, mais aussi de mettre ses compétences au service de l’économie insulaire.



Durant cette journée, de nombreux ateliers seront également mis en place pour le public et animés par le CPIE Bastia et U Marinu.



La journée est uniquement sur réservation au : 04 95 45 06 97.

Adresse : UAR Stella Mare, 3025 Strada di a Marana, lieu-dit U Casone, 20620 Biguglia.