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Ghisonaccia : deux hectares détruits par un incendie


La rédaction le Lundi 12 Octobre 2026 à 19:54

Un départ de feu a été signalé vers 14 heures Ghisonaccia. Deux hectares ont été touchés par l'incendie.
Trois moyens de Ghisonaccia, un de Ghisoni ainsi qu’un véhicule léger tout-terrain (VLTT) ont été engages pour combattre les flammes.







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