Bastia - Le Salon du Chocolat retrouve la place Saint-Nicolas pour trois jours de gourmandise et de découvertes

Trois jours pour éveiller les papilles, découvrir des savoir-faire et faire rayonner la gastronomie corse. Du 16 au 18 octobre 2026, le Salon du Chocolat et des Délices de Corse retrouvera la place Saint-Nicolas, à Bastia, avec 4 200 m² d’exposition et 150 stands réunissant des exposants insulaires, nationaux et internationaux. Pour cette 14e édition, les organisateurs voient grand et espèrent dépasser les 38 000 visiteurs accueillis l’année dernière: "On est très contents et très fiers de notre salon", souligne Paul Pierinelli, président et fondateur du Salon du Chocolat et des Délices de Corse. Au-delà du chocolat, l’événement entend mettre en lumière les producteurs, les artisans et les traditions culinaires, tout en ouvrant ses portes à de nouvelles découvertes.



Cette année, le salon a choisi une marraine qui incarne pleinement cet attachement au terroir: Élodie Balesi. Cheffe du restaurant familial Sole e Monti, à Quenza, dans l’Alta Rocca, elle a consacré quinze ans à la cuisine de cette adresse familiale, dont l’histoire s’écrit depuis plus de 55 ans. Depuis 2024, la cheffe partage aussi son univers sur les réseaux sociaux, où sa communauté rassemble près de 60 000 abonnés. Son rôle de marraine prend ainsi tout son sens dans un salon qui veut rapprocher les professionnels du public. Une masterclass entièrement féminine réunira d’ailleurs Élodie Balesi, Alexia Santini et Anne Marchetti, autour de leurs pratiques et de leur créativité.

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