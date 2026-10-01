Bastia - Le Salon du Chocolat retrouve la place Saint-Nicolas pour trois jours de gourmandise et de découvertes

Trois jours pour éveiller les papilles, découvrir des savoir-faire et faire rayonner la gastronomie corse. Du 16 au 18 octobre 2026, le Salon du Chocolat et des Délices de Corse retrouvera la place Saint-Nicolas, à Bastia, avec 4 200 m² d’exposition et 150 stands réunissant des exposants insulaires, nationaux et internationaux. Pour cette 14e édition, les organisateurs voient grand et espèrent dépasser les 38 000 visiteurs accueillis l’année dernière: "On est très contents et très fiers de notre salon", souligne Paul Pierinelli, président et fondateur du Salon du Chocolat et des Délices de Corse. Au-delà du chocolat, l’événement entend mettre en lumière les producteurs, les artisans et les traditions culinaires, tout en ouvrant ses portes à de nouvelles découvertes.
Cette année, le salon a choisi une marraine qui incarne pleinement cet attachement au terroir: Élodie Balesi. Cheffe du restaurant familial Sole e Monti, à Quenza, dans l’Alta Rocca, elle a consacré quinze ans à la cuisine de cette adresse familiale, dont l’histoire s’écrit depuis plus de 55 ans. Depuis 2024, la cheffe partage aussi son univers sur les réseaux sociaux, où sa communauté rassemble près de 60 000 abonnés. Son rôle de marraine prend ainsi tout son sens dans un salon qui veut rapprocher les professionnels du public. Une masterclass entièrement féminine réunira d’ailleurs Élodie Balesi, Alexia Santini et Anne Marchetti, autour de leurs pratiques et de leur créativité.
La Côte d’Ivoire pour faire voyager le chocolat
Autre temps fort de cette édition: la présence de la Côte d’Ivoire comme pays invité d’honneur, aux côtés de représentants de Grèce, d’Italie et du Portugal. Un village de dix stands doit permettre de découvrir le cacao ivoirien, mais aussi celles et ceux qui le cultivent et le transforment: "On a signé un beau partenariat avec le premier producteur mondial de cacao", explique Paul Pierinelli. Une participation qui reste toutefois incertaine en raison de difficultés liées aux visas: "On est un peu dans la tourmente", reconnaît l’organisateur, qui espère pouvoir accueillir ces représentants lors d’une prochaine édition. Un partenariat sur trois ans a été engagé, avec l’ambition de renforcer les échanges entre producteurs ivoiriens et artisans corses.
La gourmandise se découvrira aussi à travers les gestes des professionnels. À la Fabrique à Gourmandises, Gildas Darcillon réalisera des sculptures en chocolat devant le public, tandis que Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique, dévoilera les techniques du sucre tiré. La viennoiserie sera également à l’honneur avec Sébastien Lagrue, champion du monde du pain au chocolat en 2019, et Nathan Dusserey, vice-champion de France de viennoiserie.
Un rendez-vous familial et solidaire
Le salon entend enfin faire de la place Saint-Nicolas un lieu de fête accessible à tous. Au Chocoparc, spectacles, structures gonflables, petit train, jeux et animations interactives attendront les enfants.
"Nous souhaitons permettre à tous les enfants de découvrir le véritable univers du chocolat, gratuitement". rappelle Paul Pierinelli. Le vendredi sera consacré aux écoles de la communauté d’agglomération de Bastia, dans un esprit de découverte et de transmission. Plusieurs associations, dont l’association Grégory Lemarchal et le Téléthon, bénéficieront également de stands pour rencontrer le public et récolter des fonds.
Un partenariat avec la chambre d’agriculture permettra par ailleurs de valoriser les productions insulaires, notamment la noisette et la châtaigne. Défilés de mode, conférences, deux nocturnes musicales gratuites et Grand Prix des Saveurs U compléteront le programme. Pour Paul Pierinelli, le salon est aussi un moyen de "soutenir" l’économie locale et de prolonger la saison touristique.
-
Ghisonaccia : deux hectares détruits par un incendie
-
Après la crise chez Corsica Linea, l’OTC ouvre le chantier de l’avenir maritime corse
-
À Bocognano, une caserne rénovée pour améliorer le quotidien des pompiers
-
Bastia : un nouveau poste de police municipale pour renforcer la sécurité dans les quartiers sud
-
Corte : un motard blessé dans un accident