A Portivechju, les abords des écoles sont-ils suffisamment sécurisés ?

Julien Castelli le Lundi 12 Octobre 2026 à 17:24

Un accident provoqué par un véhicule, survenu fin septembre devant l’école Marcellesi, a relancé la question de la sécurisation des abords des établissements scolaires à Portivechju. L’élu d’opposition Jean-Michel Sauli estime qu’il convient de la renforcer. Jean-Christophe Angelini n’est pas contre, mais refuse de voir la politique qu’il a menée dans ce domaine être réduite à l’agissement d’un chauffard.