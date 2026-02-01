A Portivechju, un « chemin des écoliers » qui en fait voir de toutes les couleurs

Cette signalétique colorée a été mise en place il y a quelques jours aux abords de ce secteur scolaire porto-vecchiais, en vue d'inciter les automobilistes à ralentir.
Au croisement des rues Saint-Vincent et du Maréchal-Juin, des traits de couleur bleu, jaune ou vert parsèment sur une cinquantaine de mètres la chaussée. Non, ce ne sont pas les confettis que le carnaval a pu semer sur son joyeux parcours, le 7 février dernier. Ces traits discontinus ont été peints à même le bitume quelques jours plus tôt dans ce carrefour réputé pour sa dangerosité, puisque situé en contrebas des écoles élémentaires ou maternelle Sainte-Dévote, Marie et Toussaint Marcellesi et Jean-Santini, fréquentées par quelque 500 élèves.
Ce secteur, la municipalité porto-vecchiaise tente depuis des années de le sécuriser en bloquant notamment certains accès routiers aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Compétente dans le domaine des mobilités et du transport scolaire, la Communauté de communes Sud-Corse lui a emboîté le pas en faisant aboutir ces dernières semaines un innovant projet de marquage au sol : c’est ainsi que sur plusieurs centaines de mètres, trottoirs et chaussées du quartier ont troqué leur morne aspect urbain contre une signalétique résolument colorée et enfantine. D’où ces traits discontinus, jaunes, bleus ou verts, mais aussi ces cercles roses ou bleus qui viennent identifier aujourd’hui cette aire piétonne empruntée chaque matin et après-midi par les écoliers et leurs parents.
La crainte soulevée est que les enfants, apercevant ces lignes de toutes les couleurs, prennent cela comme un jeu et échappent à la vigilance de leurs parents.
Le but étant que les automobilistes, en apercevant ces couleurs « flashy », « se sentent concernés et ralentissent », dans un secteur particulièrement fréquenté par des enfants, a souligné Dumenica Verdoni lundi soir, durant le conseil municipal. Si l’adjointe au maire chargée des affaires scolaires, par ailleurs conseillère communautaire, s’est exprimée sur le sujet, c’est parce que l’élu d’opposition Jean-Michel Sauli l’a mis sur la table : « On est tous fans des couleurs, mais je ne vous cache pas que ce marquage au sol m’a un peu inquiété », a-t-il confié, avant de révéler un épisode personnel : « Lorsque je suis allé chercher mon fils à l’école, au retour il a vu cette ligne rose et il a été attiré. Il a pris ça comme un jeu et il a traversé. Si la route est piétonne en permanence, ça ne me pose pas de problème. Sauf que c’est un axe qui, parfois est piéton, parfois ne l’est pas. »
"Ma petite-fille m'a lâché la main..."
Elue de la majorité, Jeanne Stromboni a abondé dans son sens : « Je suis aux premières loges, et je peux dire que les principales lignes roses ont un impact assez évident sur les automobilistes, qui ralentissent. En revanche, concernant les plus petites lignes roses, j’ai eu aussi une inquiétude : ma petite-fille m’a lâché la main et elle est allée sur la chaussée de l’autre côté. Heureusement, il n’y avait pas de voiture qui descendait… » Tant qu’à rester sur de la couleur, Jean-Michel Sauli avoue faire plus confiance à un feu tricolore, « qui deviendrait rouge aux heures de fréquentation de l’école ».
En réponse, Dumenica Verdoni s’est dit consciente de l’inquiétude exprimée, au regard de ce nouveau dispositif : « S’il faut le faire évoluer, il n’y a pas de soucis », a-t-elle rassuré. « Le bureau d’étude qui a travaillé sur ce marquage au sol, il n’en est pas à sa première intervention en milieu urbain », complète Nathalie Apostolatos, l’adjointe en charge de l’environnement urbain. Et parce que la sécurité des enfants n’attend pas, « on va refaire un tour complet avec l’entreprise qui a réalisé l’ensemble, et avec le bureau d’étude », s’est-elle engagée.
