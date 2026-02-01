A Portivechju, un « chemin des écoliers » qui en fait voir de toutes les couleurs

Le but étant que les automobilistes, en apercevant ces couleurs « flashy », « se sentent concernés et ralentissent », dans un secteur particulièrement fréquenté par des enfants, a souligné Dumenica Verdoni lundi soir, durant le conseil municipal. Si l’adjointe au maire chargée des affaires scolaires, par ailleurs conseillère communautaire, s’est exprimée sur le sujet, c’est parce que l’élu d’opposition Jean-Michel Sauli l’a mis sur la table : « On est tous fans des couleurs, mais je ne vous cache pas que ce marquage au sol m’a un peu inquiété », a-t-il confié, avant de révéler un épisode personnel : « Lorsque je suis allé chercher mon fils à l’école, au retour il a vu cette ligne rose et il a été attiré. Il a pris ça comme un jeu et il a traversé. Si la route est piétonne en permanence, ça ne me pose pas de problème. Sauf que c’est un axe qui, parfois est piéton, parfois ne l’est pas. »



"Ma petite-fille m'a lâché la main..."



Elue de la majorité, Jeanne Stromboni a abondé dans son sens : « Je suis aux premières loges, et je peux dire que les principales lignes roses ont un impact assez évident sur les automobilistes, qui ralentissent. En revanche, concernant les plus petites lignes roses, j’ai eu aussi une inquiétude : ma petite-fille m’a lâché la main et elle est allée sur la chaussée de l’autre côté. Heureusement, il n’y avait pas de voiture qui descendait… » Tant qu’à rester sur de la couleur, Jean-Michel Sauli avoue faire plus confiance à un feu tricolore, « qui deviendrait rouge aux heures de fréquentation de l’école ».



En réponse, Dumenica Verdoni s’est dit consciente de l’inquiétude exprimée, au regard de ce nouveau dispositif : « S’il faut le faire évoluer, il n’y a pas de soucis », a-t-elle rassuré. « Le bureau d’étude qui a travaillé sur ce marquage au sol, il n’en est pas à sa première intervention en milieu urbain », complète Nathalie Apostolatos, l’adjointe en charge de l’environnement urbain. Et parce que la sécurité des enfants n’attend pas, « on va refaire un tour complet avec l’entreprise qui a réalisé l’ensemble, et avec le bureau d’étude », s’est-elle engagée.