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Corte : un motard blessé dans un accident


le Lundi 12 Octobre 2026 à 09:55

Un accident impliquant une voiture et une moto s’est produit à Corte à 7 h 50 ce lundi 12 octobre. Un motard de 30 ans, gravement blessé, a été transporté au centre hospitalier de Bastia par l’hélicoptère Dragon 2B.
Deux moyens du centre d’incendie et de secours de Corte ainsi qu’un véhicule médicalisé du SAMU ont été mobilisés, en complément de l’hélicoptère







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