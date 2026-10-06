La Fête de la science est une manifestation populaire et gratuite qui célèbre les sciences, les techniques et les innovations sur l’ensemble du territoire. Elle s’adresse à tous les publics et contribue, à travers de multiples animations, à favoriser le partage des savoirs entre les scientifiques et les citoyens.Dans le cadre de l’édition 2026, qui a pour thème les « saveurs savantes », les différentes structures culturelles accueillent, sur tout le territoire national, des milliers de scientifiques, enseignants et médiateurs culturels.Le réseau des médiathèques et bibliothèques de la ville d’Ajaccio, en tant qu’acteur bien identifié de la diffusion des savoirs et des connaissances, proposera, à cette occasion, de nombreuses actions à destination de tous les publics.Les saveurs sont omniprésentes dans notre quotidien. Au cœur de notre alimentation, elles intéressent plusieurs disciplines scientifiques étroitement liées à nos modes de vie. Sujet d’actualité régulièrement commenté, l’agriculture, par exemple, a été placée ces dernières années au cœur du débat public, en raison de sa dimension environnementale, politique et sociétale.L'objectif principal de nos actions sera donc de sensibiliser le public aux différents enjeux liés à cette thématique. En effet, nos modes d'alimentation sont aujourd'hui questionnés et souvent remis en cause en raison de leur impact sur la santé publique et sur l'environnement. La gastronomie et l'alimentation ont ainsi été progressivement intégrées dans le parcours éducatif des nouvelles générations. De même, la recherche scientifique n'hésite pas à explorer les relations entre les saveurs et les neurosciences, la biologie ou bien encore la physique et la chimie.La Fête de la science sera au final l'occasion de dresser un état des lieux des connaissances pluridisciplinaires dans l'univers des saveurs, du goût et de l'alimentation.Atelier Ciarbellu, gustu & sapori. Emeline LAVOCAT. Designer et médiatrice scientifiqueCet atelier présente le cerveau humain et ses nombreuses capacités, avec un focus sur les mécanismes du goût, de l'odorat, de l'appétit et de la satiété, ainsi que sur la mémoire sensorielle. L'atelier se compose : d'un plateau de jeu avec les différents lobes du cerveau et leurs fonctions, de vidéos explicatives ainsi que d'une suite d'actions pour expérimenter les mécanismes du goût, de l'odorat et de la mémoire à travers le corps et les sens.De 7 à 10 ansSociété MycologiqueAtelier et conférence sur le thème « odeurs et saveurs de plantes et des champignons »Le public apprendra à déterminer à l’aveugle les différentes odeurs des plantes et des champignons et également à définir le goût d’une plante comestible. Un QUIZZ sera organisé afin d'évaluer les connaissances de chacun en matière de goût et d’odorat.Une conférence sur le thème « L’odeur et la saveur des champignons comme critère à la détermination » sera proposée et sera suivie d'une projection et d'un débat sur la consommation des champignons et leur toxicitéTout publicLRA Laboratoire régional d’archéologieAtelier ludiqueJeux et projections autour de l'alimentation à l'époque préhistorique.À partir de 6 ansAtelier cuisine. Lili’s storyCombiné d’un atelier « Pti chef » et d’un atelier ScientifiqueLe jeune public sera initié aux différentes saveurs et à la façon de les associer.Atelier goût au débat. CAPA Direction de l’identité rurale, agricole et de l’alimentation durableParcours d’activités incluant des temps de débat autour des enjeux de l’agriculture et de l’alimentation. Les activités se matérialisent sous forme de cartes (110 au total) réparties dans 10 thèmes, chacun introduit par une BD illustrant les aventures de Léon et Anna.Jeune public 11 à 12 ansTables thématiques présentant des documents des médiathèques, livres, cd, magazines… sur le thème de la manifestation.