Paul-Félix Benedetti mis en examen pour violences sur sa compagne

Paul-Félix Benedetti a été mis en examen ce vendredi pour des faits de « violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours » ainsi que pour « refus de remise de la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », indique la procureure de la République d’Ajaccio, Fanny Floquet, dans un communiqué. Le leader de Core in Fronte et maire de Sartène est mis en examen pour des faits qui se seraient produits au début du mois de juillet à Sartène.





Le parquet précise par ailleurs que « les faits ont été commis par le concubin de la victime » et qu’une « enquête de flagrance » a été ouverte le 2 juillet « au regard d’une forte suspicion de violences conjugales ». Il précise également que Paul-Félix Benedetti « avait refusé de donner le code de déverrouillage de son téléphone lors d’un placement en garde à vue, rapidement levée pour motif médical ».





La procureure de la République d’Ajaccio précise que « cette mise en examen est assortie d’un placement sous contrôle judiciaire avec obligations de s’abstenir d’entrer en contact avec la victime et de se présenter à son domicile, conformément aux réquisitions du parquet ». Paul-Félix Benedetti reste présumé innocent dans cette affaire.

