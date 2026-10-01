Après la crise chez Corsica Linea, l’OTC ouvre le chantier de l’avenir maritime corse

Près de deux semaines après la grève de la CGT et du STC chez Corsica Linea pour dénoncer le projet d’affrètement du Massalia, navire de La Méridionale, sur les lignes de la délégation de service public (DSP) entre Marseille, Propriano et L’Île-Rousse, l’Office des transports de la Corse (OTC) a réuni les dirigeants des deux compagnies délégataires et les représentants des syndicats dans les locaux de la Collectivité de Corse à Bastia. L’objectif de cette réunion : « faire le bilan de ce qu’il s’est passé mais surtout se projeter », indique Jean-Félix Acquaviva, président de l’OTC. « Nous avons des sujets qui ne faisaient pas l’objet de la grève mais qui sont pourtant des sujets urgents à traiter pour protéger la continuité territoriale de service public sur le plan maritime, et aller plus loin vers une plus grande maîtrise par la Corse et sa collectivité avec ses acteurs des transports maritimes. »





Parmi les dossiers évoqués : le financement de la dotation de continuité territoriale, que l’OTC juge urgent de régler pour l’année à venir, mais aussi la fiscalité environnementale européenne dont le coût pèse notamment sur le transport de marchandises. « Nous avons fait des démarches offensives pour l’exemption, on attend maintenant du gouvernement qu’il défende la Corse à Bruxelles, il faut qu'on ait des réponses d’ici la fin d'année », poursuit le président de l’OTC. « Et il y a l’évolution de la présence de la collectivité dans la DSP actuelle et dans la future DSP. Nous avons défini deux jours de travail d’ici début novembre pour aller le plus loin possible dans la trajectoire juridique institutionnelle sur ces questions, nous y sommes prêts parce que nous avons des propositions concrètes et à ce moment-là nous tirerons les conclusions pour créer les conditions d'un rapport et des présentations à l’Assemblée de Corse. Nous prendrons des initiatives communes pour les ETS devant l’État mais aussi pour la DSP avec d'autres acteurs », détaille Jean-Félix Acquaviva.

