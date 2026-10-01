EasyJet ouvrira deux liaisons directes entre la Corse et le Royaume-Uni à l’été 2027

Depuis Bastia, les vols vers Manchester seront assurés du 29 juin au 4 septembre 2027, les mardis et samedis. Cette liaison donnera accès au nord de l’Angleterre sans correspondance. Manchester est notamment connue, mais est-il besoin de le souligner, pour sa scène musicale, ses musées, son équipe de football et son patrimoine industriel.



Depuis Ajaccio, les vols vers Londres-Gatwick sont programmés du 30 juin au 4 septembre 2027, les mercredis et samedis. Ils offriront une nouvelle possibilité de rejoindre directement la région londonienne au départ de la Corse.



Ces deux dessertes corses s’inscrivent dans une annonce de quatre nouvelles lignes estivales au départ de France. EasyJet ouvrira également Biarritz–Malaga et Montpellier–Bristol. Les billets sont annoncés à partir de 30 €, avec des réservations sur le site et l’application de la compagnie.