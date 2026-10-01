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Prunelli-di-Fiumorbu : 70 stands au vide-grenier de l’ADSBPO


La rédaction le Lundi 12 Octobre 2026 à 21:50

Le vide-grenier organisé par l’ADSBPO (association des donneurs de sang de la plaine orientale) dimanche 11 octobre 2026 à Prunelli-di-Fiumorbu a réuni 70 stands et plusieurs centaines de visiteurs. Sous un ciel ensoleillé, les participants ont pu parcourir les stands et échanger avec les exposants.



Prunelli-di-Fiumorbu : 70 stands au vide-grenier de l’ADSBPO
Pour l’association des donneurs de sang, ce rendez-vous a aussi été l’occasion de partager un moment convivial. Les rencontres entre bénévoles, exposants et visiteurs ont rythmé la journée, avec une fréquentation dont se félicite le président, Jacques Sculteur.
Celui-ci tient à saluer le travail des bénévoles, dont la disponibilité et l’implication ont contribué au déroulement de l’événement. Il remercie également les exposants pour leur participation, les visiteurs venus parcourir les stands, ainsi que la mairie de Prunelli-di-Fiumorbu pour son soutien dans l’organisation.
Jacques Sculteur retient de cette journée l’esprit d’équipe et les moments partagés. Il donne rendez-vous aux participants pour de prochaines rencontres associatives, dont les dates restent à préciser.
 

 






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