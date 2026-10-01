Prunelli-di-Fiumorbu : 70 stands au vide-grenier de l’ADSBPO

Pour l’association des donneurs de sang, ce rendez-vous a aussi été l’occasion de partager un moment convivial. Les rencontres entre bénévoles, exposants et visiteurs ont rythmé la journée, avec une fréquentation dont se félicite le président, Jacques Sculteur.
Celui-ci tient à saluer le travail des bénévoles, dont la disponibilité et l’implication ont contribué au déroulement de l’événement. Il remercie également les exposants pour leur participation, les visiteurs venus parcourir les stands, ainsi que la mairie de Prunelli-di-Fiumorbu pour son soutien dans l’organisation.
Jacques Sculteur retient de cette journée l’esprit d’équipe et les moments partagés. Il donne rendez-vous aux participants pour de prochaines rencontres associatives, dont les dates restent à préciser.
Celui-ci tient à saluer le travail des bénévoles, dont la disponibilité et l’implication ont contribué au déroulement de l’événement. Il remercie également les exposants pour leur participation, les visiteurs venus parcourir les stands, ainsi que la mairie de Prunelli-di-Fiumorbu pour son soutien dans l’organisation.
Jacques Sculteur retient de cette journée l’esprit d’équipe et les moments partagés. Il donne rendez-vous aux participants pour de prochaines rencontres associatives, dont les dates restent à préciser.
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