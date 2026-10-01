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Coupe de France : Christophe Vincent de retour à Furiani pour défier le Sporting !


le Lundi 12 Octobre 2026 à 22:18

Le SC Bastia recevra l’AS Furiani-Agliani au sixième tour de la Coupe de France, prévu les 24 et 25 octobre. Une affiche particulière pour Christophe Vincent, dernier capitaine du Sporting en Ligue 2, qui retrouvera Furiani sous les couleurs de son nouveau club.



(@Archives CNI)
(@Archives CNI)
Le tirage au sort effectué ce lundi 12 octobre par la Ligue corse de football a réservé deux confrontations entre les quatre clubs insulaires encore en lice. Le SC Bastia (L3) accueillera l’AS Furiani-Agliani (N1), tandis que le Borgo FC (N1) recevra le FC Balagne (N2).

À Furiani, le retour de Christophe Vincent donnera une dimension particulière à la rencontre. L’ancien capitaine bastiais, désormais joueur de l’AS Furiani-Agliani, retrouvera la pelouse et le public du Sporting avec, cette fois, une qualification à aller chercher face à son ancien club.

L’autre affiche opposera Borgo à la Balagne, qui devra donc s’imposer à l’extérieur pour poursuivre son parcours. Les vainqueurs de ces deux rencontres accéderont au septième tour de la Coupe de France.
 




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