Coupe de France : Christophe Vincent de retour à Furiani pour défier le Sporting !

(@Archives CNI)
Le tirage au sort effectué ce lundi 12 octobre par la Ligue corse de football a réservé deux confrontations entre les quatre clubs insulaires encore en lice. Le SC Bastia (L3) accueillera l’AS Furiani-Agliani (N1), tandis que le Borgo FC (N1) recevra le FC Balagne (N2).
À Furiani, le retour de Christophe Vincent donnera une dimension particulière à la rencontre. L’ancien capitaine bastiais, désormais joueur de l’AS Furiani-Agliani, retrouvera la pelouse et le public du Sporting avec, cette fois, une qualification à aller chercher face à son ancien club.
L’autre affiche opposera Borgo à la Balagne, qui devra donc s’imposer à l’extérieur pour poursuivre son parcours. Les vainqueurs de ces deux rencontres accéderont au septième tour de la Coupe de France.
À Furiani, le retour de Christophe Vincent donnera une dimension particulière à la rencontre. L’ancien capitaine bastiais, désormais joueur de l’AS Furiani-Agliani, retrouvera la pelouse et le public du Sporting avec, cette fois, une qualification à aller chercher face à son ancien club.
L’autre affiche opposera Borgo à la Balagne, qui devra donc s’imposer à l’extérieur pour poursuivre son parcours. Les vainqueurs de ces deux rencontres accéderont au septième tour de la Coupe de France.
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