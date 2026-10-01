Bunifazziu - Le palmarès du Tour de Corse à la voile et de l'IRC Cup

Pour autant, cette année le Yacht Club de Bonifacio avait décidé d'innover en portant sur les fonts baptismaux, la Bonifacio IRC Cup composée de régates qui se sont déroulées, mardi et mercredi ainsi que du Tour de Corse LV Overseas.
Après les deux régates inaugurales, le Tour de Corse, qui a a regroupé une quarantaine de voiliers, s'est élancé jeudi à 17 heures sous les falaises. Un parcours de 250 milles non stop qui avait commencé par la remontée de la Côte Ouest. Vendredi à 4h30 du matin le 70 pieds Intuition (Vincent Beuvry) était le premier à passer le Cap Corse devant le TP52 Team Guenifey (Julien Llorca).
Les deux voiliers allaient se livrer à un véritable mano à mano lors de la descente de la Côte Orientale. Vendredi en milieu de matinée, Team Guenifey doublait Intuition et s'emparait de la tête de la course. Le bateau de Julien Llorca franchissait la ligne d'arrivée sous les falaises vendredi à 19h08 terminant le Tour de Corse en 26h08 soit à onze minutes du record de l'épreuve détenu depuis 2014 par Lionel Péan sur le VOR. A 19h49 Intuition coupait à son tour la ligne d'arrivée alors que Marc Rouanne sur Jacanda III en finissait à 21h45.
Si le podium en temps réel était connu, il fallait patienter pour connaître les lauréats en temps compensé dans les différentes catégories. Ces classements ont été officialisés cet après-midi lors de la remise des trophées. Ainsi la première version de la Bonifacio IRC Cup a été remportée par Team Guenifey (Julien Llorca) vainqueur, également, en temps réel. Le Tour de Corse IRC est revenu à Jacanda III de Marc Rouanne, alors que du côté des OSIRIS le lauréat se nomme Happy Few Too skippé par Guy Delcroix. Quant au classement Open il a vu Eleven, le seul multicoque en course terminer en tête. Enfin Mystic de Quentin Duforest s'est adjugé le classement en double en IRC.
Après les deux régates inaugurales, le Tour de Corse, qui a a regroupé une quarantaine de voiliers, s'est élancé jeudi à 17 heures sous les falaises. Un parcours de 250 milles non stop qui avait commencé par la remontée de la Côte Ouest. Vendredi à 4h30 du matin le 70 pieds Intuition (Vincent Beuvry) était le premier à passer le Cap Corse devant le TP52 Team Guenifey (Julien Llorca).
Les deux voiliers allaient se livrer à un véritable mano à mano lors de la descente de la Côte Orientale. Vendredi en milieu de matinée, Team Guenifey doublait Intuition et s'emparait de la tête de la course. Le bateau de Julien Llorca franchissait la ligne d'arrivée sous les falaises vendredi à 19h08 terminant le Tour de Corse en 26h08 soit à onze minutes du record de l'épreuve détenu depuis 2014 par Lionel Péan sur le VOR. A 19h49 Intuition coupait à son tour la ligne d'arrivée alors que Marc Rouanne sur Jacanda III en finissait à 21h45.
Si le podium en temps réel était connu, il fallait patienter pour connaître les lauréats en temps compensé dans les différentes catégories. Ces classements ont été officialisés cet après-midi lors de la remise des trophées. Ainsi la première version de la Bonifacio IRC Cup a été remportée par Team Guenifey (Julien Llorca) vainqueur, également, en temps réel. Le Tour de Corse IRC est revenu à Jacanda III de Marc Rouanne, alors que du côté des OSIRIS le lauréat se nomme Happy Few Too skippé par Guy Delcroix. Quant au classement Open il a vu Eleven, le seul multicoque en course terminer en tête. Enfin Mystic de Quentin Duforest s'est adjugé le classement en double en IRC.
Les classements
Bonifacio IRC Cup: 1. Team Guenifey (Julien Llorca), 2. Glen Ellen (Dominique Tian), 3. Telemaque II (Eric Merlier), 4. Yenael III (Franck Perrier), 5.Team 42+1 (Hippolyte Marchetti), 6. Happy Few Too (Guy Delcroix), 7. Leu (Thierry Deseine), 8. Arobas II (Gérard Logel).
Tour de Corse IRC: 1. Jacanda III (Marc Rouanne), 2. Telemaque II (Eric Merlier), 3. Mystic (Quentin Duforest) 1er équipage en double , 4. Team Guenifey (Julien Llorca), 5. Solenn For Pure Ocean (Ludovic Gérard), 6. Nabla (Emeric De Vigan), 7. Raging Bee (Jean-Luc Hamon), 8. Courrier Pogo (Antoine Carpentier), 9. Sakifo (Lucas Mao), 10. Magic Sea (Emmanuel Santelli), 11. Yenael III (Franck Perrier), 12. Walili (Richard Delpeut), 13. Glen Ellen (Dominique Tian), 14. Team 42+1 (Hippolyte Marchetti), 15. Leu (Thierry Deseine).
Tour de Corse Open: 1. Eleven (Gilles Bocabeille), 2. Imagine (Gilles-François Bourgade)
Tour de Corse OSIRIS: 1. Happy Few Too (Guy Delcroix), 2. Godzilla II (Julien Boucard), 3. Intrépide (Marc Sanjuan), 4. La Nautique VIII (Loïc -Gwendal Le Hellley), 5. Umuntu (Hugues Benjanin), 6. Parzival (Eloi Devin), 7. Ritual (Michaël Leveaux), 8. Velouqui (Gilles Ferrua), 9. Mezzo Mare (Philippe Courbion), 10. Sarteam-Mauresque (Marin Le Guillou).
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