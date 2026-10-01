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A màghjina - Alisgiani, una valle di verde è di luce


le Dimanche 11 Octobre 2026 à 07:25

Depuis la chapelle Sant’Alessiu, la vallée de l’Alesani déploie ses versants boisés, ses replis profonds et ses villages accrochés aux pentes. Les maisons et le clocher se dessinent au milieu d’une végétation dense, tandis que les routes sinueuses relient les lieux de vie. Sur les hauteurs, la forêt laisse place aux crêtes rocheuses, sous un ciel bleu traversé de longues nappes blanches. Entre ombre et lumière, les nuances de vert révèlent le relief de cette vallée : un paysage que le regard parcourt de hameau en hameau, jusqu’à la ligne des sommets.
Si, comme Christian Gherardi, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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