26e Tour de Corse Historique - Raphaël Astier de bout en bout

Avec 2'49 d'avance sur Tom Pieri son poursuivant immédiat et 3'31 sur Yoann Bonato, au sortir du parc fermé d'Ajaccio ce matin, Raphaël Astier avait un plus que confortable matelas d'avance avant de débuter la première des cinq ultimes spéciales qui conduisaient les autos à Calvi terme de cette édition 2026. Si la lutte pour la victoire, sauf fait de course, ne faisait pas de doute, les places sur le podium, elles, étaient le centre d'intérêt de cette ultime journée.





D'ailleurs Julien Saunier (R5 Maxi Turbo) s'imposait dans Vero-Lopigna en 18'37 avec 18 secondes d'avance sur Astier et 27 sur Pieri, mais surtout il reprenait 50 secondes à Yoann Bonato et lui chipait la 3e place au général. Une ES où Jérôme Mancini (M3) perdait 35 secondes sur Thomas Argenti et se faisait dépasser au général provisoire pour la 5e place. Le tempo était donné et se poursuivait dans l'ES16 Ambiegna-Masorchia où François Delecour (M3) était le plus rapide, mais où Saunier (2e) collait encore 9 secondes à Bonato. Raphaël Astier, pour sa part, poursuivait son chemin vers la plus haute marche du podium en finissant en troisième position.





Dans Coggia-Appriciani, Julien Saunier signait son deuxième scratch du jour en 9'14, devançant De La Foata (M3) 9'22 et Bonato (Lancia Delta) 9'30. Deux spéciales étaient encore à courir et dans l'avant-dernière ES Evisa-Porto, la Porsche de Rizzo se montrait la plus rapide (9'18) devant celle d'Astier (9'34) et la Lancia de Bonato (9'35). Mais le perdant du jour allait être Julien Saunier dont la R5 Maxi Turbo donnait d'inquiétants signaux mécaniques. Julien Saunier se retrouvait dans les profondeurs du classement de l'ES, mais était surtout contraint à l'abandon à la fin de celle-ci, sur problèmes mécaniques ouvrant la voie du podium à Yoann Bonato.





Il ne restait plus qu'à passer dans Notre Dame de la Serra au sein de la spéciale Argentella - Calvi pour vivre le dénouement du rallye. Thomas Argenti l'emportait, devant Maxime Rizzo et Yoann Bonato, mais on aurait pu assister à un baisser de rideau compliqué pour Raphaël Astier dont la Porsche, jusque-là épargnée par les ennuis mécaniques, avait du mal à terminer ce dernier tronçon chronométré. Finalement Raphaël Astier en sortait au ralenti et parvenait à rejoindre le parc fermé final où il pouvait savourer sa victoire pour sa première participation. Raphaël Astier s'adjugeait, donc, le 26e Tour de Corse en 4h33’42 et la première place en H1, devant Tom Pieri à 1’47, leader chez les J2, et Yoann Bonato (à 2’31) deuxième J2. Thomas Argenti troisième J2 termine au pied de la caisse, alors que Jérôme Mancini boucle le Top Cinq final.



VHRS : de belles luttes et de beaux vainqueurs



Le verdict est également tombé en régularité sportive avec les vainqueurs dans les différentes moyennes. Ainsi en Moyenne Haute, Jean Lacassagne sur la Lancia Delta l’a emporté. Christophe Baillet sur la Porsche en a fait de même en Moyenne Intermédiaire dans un podium entièrement Porsche dont la troisième marche est occupée par un Bruno Saby. Succès russe en Modérée avec la première place de Ilya Kashin. Enfin en Moyenne Basse la première marche du podium est pour Nicolas Loens au volant de la Morris Cooper.

Quant au classement féminin il a été remporté par Stéphanie Bayard sur la Lancia Fulvia .