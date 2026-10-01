Directeur du cinéma de Corte, Didier Lenoir emmène le cinéma dans les villages

Pour la deuxième année consécutive, Didier Lenoir, directeur du cinéma l’Alba de Corte, organise des séances de cinéma à destination des publics éloignés des cinémas. « J'ai eu l'idée de faire l'acquisition d'un projecteur identique à ceux que nous avons dans nos salles cortenaises, équipés simplement de filtres spéciaux qui résistent à la poussière et à l’eau. Ils sont fabriqués pour fonctionner en extérieur », explique-t-il en précisant : « Nous sommes équipés d’une régie son de haute qualité pour que le public soit vraiment dans les conditions d’une salle de cinéma en dolby stéréo. Et bien sûr nous avons un écran géant comme dans notre salle de Corte que nous pouvons régler en hauteur en fonction de la configuration du site ».



Membre de l’association des exploitants de cinéma insulaires, Didier Lenoir s’est en effet rendu compte que les responsables des cinémas d’Ajaccio et de Porto-Vecchio se déplaçaient dans les villages pour proposer des séances. « Ils m’ont dit que les gens appréciaient énormément ce service qui leur évitait de se déplacer le soir pour voir ou revoir un film dans une salle de cinéma. Lorsque nous organisions des séances en journée pour les plus petits, beaucoup de gens me disaient qu’ils étaient trop vieux pour faire la route le soir jusqu’à Corte. Alors j’ai décidé d’investir. J’ai commencé doucement à faire savoir dans les villages du centre Corse et d’ailleurs que nous avions cette possibilité et nous avons lancé le programme à travers 7e Art Corte Cinéma il y a deux ans », raconte Didier Lenoir.



Si la première année a été un peu compliquée, elle a permis à l’exploitant de l’Alba Cinéma de se faire connaitre. Le bouche à oreille a fait le reste puisque cet été toutes les projections proposées entre U Ponte à a Leccia, Lozzi, Venacu, Morosaglia, San Petru di Venacu, Aleria, Vizzani, Campile, Orezza, Tallone, Vivariu et même à Sant’Andria di Boziu ont attiré 120 personnes en moyenne. « C’est exceptionnel surtout lorsque vous pensez qu’il y a tout juste une trentaine d’habitants à Sant’Andria di Boziu l’été ! Voir cette place noire de monde lors de la projection, c’était merveilleux. Et lorsque nous nous rendons dans les villages, généralement les gens organisent une soirée barbecue avec une petite buvette. C’est un moment de fête et de partage que nous vivons grâce au cinéma et cela me rend très heureux », se réjouit Didier Lenoir qui a également organisé une séance en extérieur sur le stade de Chabrières de Corte. « Cette soirée était magique. Les gens sont venus avec leurs serviettes de plage face à l’écran et ils avaient organisé un pique-nique avec toute la famille et ils ont adoré. Ce soir-là nous avons fait d’ailleurs 160 entrées », sourit le directeur du cinéma l'Alba.



Et puis c’est à Pietra di Verde que le cinéma itinérant a fait le plein cet été en présentant le film d’Eric Fraticelli « Permis de détruire », en présence bien sûr du réalisateur qui est originaire du village. « C’est sa fille qui a présenté le film et les gens ont adoré d’autant qu’il y avait Eric avec nous. Les gens ont particulièrement apprécié ce moment de partage. Nous avons également présenté « La Venus électrique » à Venaco en présence de son réalisateur, Pierre Salvadori, qui est de San Petru di Venacu. Il y avait un monde fou, plus de 200 spectateurs devant le grand chêne sur la place de l’église. Ici aussi, les gens ont pu échanger sur le film avec Pierre Salvadori et ils étaient ravis ».



Pour l'heure le tarif pour ces séances en plein air est fixé à 7 euros, mais certaines communes choisissent d'acheter la séance pour l’offrir aux villageois. Didier Lenoir organise également des séances en hiver dans les salles des villages comme à Tallone ou Aleria où il se déplace une à deux fois par mois. « Je peux proposer également des séances pour les scolaires, dans les écoles primaires, les collèges et les lycées puisqu’ils bénéficient du Pass Culture. Il suffit de prendre contact avec nous et nous pouvons projeté n’importe quel film. On peut nous contacter au 06.03.53.38.61 ».

