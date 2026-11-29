(Photo Gérard Baldocchi)



L’AS Furiani Agliani n’aura pas réussi l’exploit de se qualifier pour les 32èmes de finale de la Coupe de France et de voir peut-être une grosse écurie de Ligue 1 fouler la pelouse du stade Dominique Ventimila. Pourtant, ce samedi 28 novembre, face à l’AS Nancy Lorraine, les Furianinchi ont montré qu’ils avaient les ressources pour passer ce nouveau tour et écrire l’histoire de leur club. Près de 70 minutes sans rien lâcher dans le jeu, techniquement propres dans la circulation et la possession du ballon, plus que rassurants dans les buts avec la performance du gardien Julien Fabri.



C’est sur un coup de pied arrêté, à la 68ème minute, que l’AS Nancy trouvera la faille après un coaching gagnant avec l’entrée de Nordine Kandil, puis fera le break à la 84ème par Zakaria Fdaouch, douchant les espoirs des hommes de Romain Paturel : « Forcément, une déception, on avait l’ambition de faire un meilleur résultat. On pensait, à juste titre, et ça s’est vérifié, qu’on était en capacité de les mettre en difficulté, il ne fallait pas faire d’erreur », réagira le coach furianincu à la fin du match, avant d’analyser à chaud la prestation de ses joueurs : « On a manqué de réussite, il fallait être très solide dans notre utilisation du ballon, sur les coups de pied arrêtés. On fait une première mi-temps où l’on concède peu, où l’on se crée des opportunités. Une grosse erreur sur le premier but, un ballon anodin au second poteau. »



Une pointe de regret dans le jeu : tenir le score aurait permis d’envisager la séance de tirs au but, voire de coiffer au poteau son adversaire dans les dernières minutes. Cela n’aura pas été le cas, mais en guise de lot de consolation, l’image renvoyée par les joueurs sur la pelouse : « On a entrepris, on a essayé de faire des choses, on a essayé d’être nous-mêmes. On a fait un match avec courage, même si la satisfaction aurait été de se qualifier. »

Le constat est le même pour le capitaine Thibaut Valery : « Fier de l’équipe, on a joué contre une très belle équipe de Nancy. C’est le top de la Ligue 2. On peut avoir des regrets sur les 20-25 minutes de la seconde mi-temps. C’est dommage. Je sens qu’il ne nous a pas manqué grand-chose. »



Si le parcours en Coupe de France s’arrête pour l’AS Furiani, les Furianinchi continuent en championnat de National 1, dans lequel ils occupent actuellement la 4ème place.