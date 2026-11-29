Rassembler les associations, les collectivités, les professionnels et les citoyens autour de la question du handicap : c’est l’objectif de la Semaine régionale du handicap en Corse, dont la 7e édition se déroule du 1er au 6 décembre. Organisée par l’association Tous pour Chacun, elle vise à « prôner des valeurs de partage, de solidarité et d’inclusion » tout en faisant se retrouver « des acteurs du secteur du handicap au cours d’une semaine avec des interventions et des actions variées ». Chaque entreprise, association ou collectivité peut ainsi proposer une action « en fonction de son champ de compétences ». « Chacun agit à son échelle avec sa propre action afin de mettre en lumière les structures et établissements qui œuvrent à l’année pour les personnes en situation de handicap ou leurs aidants », explique Kyllian Heslot, responsable de projets pour l’association Tous pour Chacun. « On part du principe que tout le monde peut agir à son échelle, et c’est intéressant de voir comment les gens peuvent se mobiliser pour sensibiliser des personnes au sein d’un établissement ou proposer des actions adaptées à leurs besoins. On peut aussi avoir de la sensibilisation au niveau des écoles, une participation de structures sur des actions déjà existantes ou même des structures qui proposent elles-mêmes des actions cette semaine. »





Cette année, une dizaine d’actions seront proposées entre Ajaccio et Bastia, parmi lesquelles « des initiations à la percussion ou des activités voile » pour les personnes en situation de handicap, mais aussi « des soirées festives ouvertes à tous » ou encore « des défis sportifs ». « Il y a un défi sportif qui va avoir lieu à la salle de sport One Fitness », détaille Kyllian Heslot. « Les années précédentes, il y avait par exemple eu des défis sportifs de cyclisme… Les actions sont vraiment diverses et variées. Parfois, ça peut permettre de découvrir une activité, et parfois, c’est simplement une récolte de fonds ou une soirée pour se retrouver gratuitement et sensibiliser au handicap. »





Pour cette 7e édition, les personnes qui prendront part à cette mobilisation régionale sont invitées à se parer d’orange, « pour montrer qu’on est mobilisés pour cette cause qui nous tient à cœur ». « Chaque année, on choisit une couleur qui fait partie du logo de notre association et cette année, on est partis sur la couleur orange. En portant du orange, en diffusant la mobilisation autour de soi, en partageant les visuels, on permet de diffuser cette semaine au plus grand nombre », souligne le responsable de projets de l’association.





Et selon Kyllian Heslot, la mobilisation prend cette année une dimension particulière. « Les années précédentes, on était réellement acteurs de plusieurs actions et on n’était pas encore dans ce travail coopératif et de coordination avec le tissu associatif, entrepreneurial et les différents acteurs du territoire corse », indique-t-il. « Cette fois, ça va vraiment être la première édition où on réussit à solliciter davantage d’associations et de structures. On va plutôt être des coordinateurs de cette semaine. » Si les structures construisent elles-mêmes leurs initiatives, l’association Tous pour Chacun se veut être un soutien pour pallier les besoins que celles-ci pourraient rencontrer. « On peut par exemple les aider à peaufiner leurs actions s’il y a besoin. On va aussi appeler nos différents réseaux de partenaires, nos différents adhérents qu’on peut avoir à l'association. C’est vraiment différent des autres années. »

