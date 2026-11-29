La ville de Bastia a présenté ce samedi 28 novembre son grand plan à A Casa di e Lingue pour remettre la langue corse au cœur de la cité. Avec Bastia Cità Immersiva, Gilles Simeoni, le maire de la ville, entend bien faire en sorte que celle-ci soit bien évidemment enseignée, parlée au quotidien, mais qu’elle soit aussi et surtout une valeur ajoutée : « La langue corse est la langue de tous », a rappelé l’édile avant d'évoquer son ambition : « Passer de la politique linguistique à l’échelle d’une génération », avec un constat : « La transmission de la langue ne se fait plus à l’échelle familiale, elle se fait à l’école, mais cela ne suffit pas. Il faut s’interroger sur l’usage de la langue à notre époque, sur le numérique, mais aussi avec les IA. »

C’est dans cette philosophie de transversalité que le maire de Bastia a imaginé son plan Bastia Cità Immersiva pour sa ville, en voulant s’appuyer sur des bases solides mises en place au fil des années, mais aussi sur le tissu associatif, éducatif et le travail mené sur l’identité bastiaise.

À la manœuvre de ce plan, Pasquà Castellani, son adjoint à la langue corse. Après avoir rappelé les avantages du bilinguisme sur le plan culturel, du développement, mais aussi comme porte d’entrée vers des milliards de locuteurs francophones et latins dans le monde, lui aussi est revenu sur un premier constat : « 94 % des parents interrogés souhaitent que leurs enfants apprennent le corse, mais seulement 14 % d’entre eux l’utilisent. » L’arsenal qu’il souhaite déployer est vaste : « Non pas dans un esprit d’exclusion, mais d’intégration, on n’est pas des ayatollahs », a-t-il répété. Pour « créer des locuteurs », la langue corse doit toucher « tous les aspects de la ville. Le social, l’économie, la culture », avec comme point de départ « l’immersion dès la petite enfance », mais aussi « dans le sport ou encore dans des sorties pédagogiques ». L’élu à la langue corse souhaite aussi « renforcer la création culturelle, mais aussi scientifique en langue corse ». Mais aussi faire en sorte que « d’ici 2032, 30 % des élèves qui rentrent à l’école bénéficient d’un enseignement immersif, contre 10 % aujourd’hui » , avec, à terme, l’ambition de « renforcer la valeur sociale et la légitimité de la langue corse en l’associant à la compétence et à la réussite" en en faisant un moteur d'attractivité économique.



Au total, une soixantaine d’actions sont déjà prévues ou imaginées, en « concentrant les efforts là où ils produiront le plus d’effets" et "sans obligations mais avec la volonté de créer d'entrainement" ». mais avec "des avantages municipaux pour les engagements en faveur de la langue corse" Un budget de 1 million d’euros est prévu, dont une partie « participative » pour promouvoir les idées qui viennent du terrain, rappelant que le plan n’est pas gravé dans le marbre et qu’il pourra être réajusté au fil du temps.