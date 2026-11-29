Il suffit parfois de retrouver une vieille photographie pour que le passé entrouvre une porte. Celle-ci est en noir et blanc. À proximité du monument aux morts, des enfants s’agitent en attendant d’entrer à l’église. Ils sont endimanchés, appliqués, un peu intimidés. Pourtant, derrière cette apparente sagesse, on devine toute l’excitation qui régnait ce matin-là. Les parents s’agitent autour d’eux. On ajuste une aube, on rectifie un col, on vérifie une coiffure. Il faut que chacun soit le plus beau possible. Les enfants, eux, passent d’un copain à l’autre, se jaugent, s’encouragent, rient, puis soudain s’inquiètent.



Vais-je savoir répondre au bon moment ? Mon aube est-elle bien ajustée ? Et ce lourd cierge, vais-je réussir à le tenir sans le laisser tomber ? À cet âge, la cérémonie prend des proportions considérables. On a répété les gestes, appris les réponses, mémorisé les paroles. Il ne faut surtout pas se tromper. Et au milieu de cette agitation, le Père Alberti. Il passe d’un enfant à l’autre, d’un parent à l’autre, vérifie, rassure, organise. Dans l’église, l’infatigable Marie Biaggioni et l’équipe paroissiale veillent à ce que tout se passe sans problème.



L’infatigable Père Alberti



Il faudrait lui consacrer une place particulière, à cet attachant curé. Il connaissait les enfants et, surtout, il connaissait leur énergie. Les jours de catéchisme, il lui arrivait de parcourir la commune pour récupérer les « réfractaires ». Il pouvait aller les débusquer sous leur lit ou les retrouver sur le port, lorsque quelques jeunes filles de Piazza avaient décidé que le catéchisme buissonnier en maillot de bain était préférable à celui du presbytère. Notre curé n’en avait cure. Il ratissait méthodiquement les hameaux et les quartiers avec cette distance pudique qui l’honorait.



Pour les garçons les plus récalcitrants, il avait imaginé une autre stratégie : leur promettre la projection d’un véritable Western américain. La perspective faisait merveille. Tous rentraient au presbytère, la porte se refermait… et le vieux projecteur 8 mm les ramenait à la vie du Christ et au Mont Golgotha. Quelques douceurs venaient ensuite apaiser la déception de ceux qui avaient cru aux cow-boys. On lui pardonnait volontiers ces petites ruses. Car chacun connaissait son engagement au service de la communauté. Sa sévérité n’excluait jamais la bienveillance. Il savait être exigeant parce qu’il croyait profondément à ce qu’il transmettait. Ce jour-là, en regardant ces enfants réunis sur le parvis de l’église Saint-Pierre, il pouvait mesurer le chemin accompli.



« J’y étais »



Après la cérémonie venait le temps des photographies. Sur la place de la mairie, autour du monument aux morts, les séances « Kodak instamatic » rares à cette époque s’enchaînaient : photos de famille, portraits individuels, groupes d’amis. Il fallait immortaliser cette journée. Les enfants cherchaient surtout leurs meilleurs copains. On se rapprochait, on posait ensemble, parfois avec un sérieux appliqué, parfois avec ce sourire mal contenu que l’on reconnaît encore aujourd’hui sur les photographies de notre enfance. Car derrière la dimension religieuse de la communion solennelle, il y avait aussi quelque chose de profondément collectif. On appartenait à une classe d’âge, à une école, à un quartier, à un village. On grandissait avec les mêmes enfants, dans les mêmes rues, sous le regard des mêmes adultes. Cette photographie dit finalement quelque chose de très simple : « J’y étais. »



Après le cadre strict de l’église venait le temps du relâchement. Dans les maisons, voisins et amis étaient invités à partager le verre de l’amitié. Les incontournables pièces montées faisaient leur apparition, accompagnées de gâteaux et de ces petits communiants de plastique qui semblaient veiller sur les tables. On mangeait, on buvait, on riait. Les invités glissaient parfois un billet dans une enveloppe destinée à l’enfant, qui faisait mine de refuser avant de l’accepter avec une discrétion toute relative. Puis on passait d’une maison à l’autre. Les gens de la vallée étaient modestes, mais les tables étaient généreuses. On avait peu, peut-être, mais on partageait beaucoup. La richesse était moins dans ce qui était offert que dans le plaisir d’ouvrir sa porte et de faire une place aux autres. C’était une convivialité simple, presque naturelle, dont nous mesurons peut-être davantage la valeur aujourd’hui.



Quand la nuit descendait sur la vallée



Puis la journée finissait par s’achever. La nuit descendait lentement sur la vallée. Les rires et les chansons montaient encore des maisons avant de s’apaiser. Les enfants, épuisés par cette longue journée, retrouvaient leur lit. Les adultes goûtaient enfin au calme. Peut-être certains adressaient-ils une dernière prière à Dieu pour le remercier de cette journée qui s’était bien déroulée. Une journée importante pour les enfants. Une journée importante pour les familles. Une journée importante aussi pour le Père Don Joseph Alberti. Et, sans que personne ne le sache encore, une journée qui allait devenir un souvenir précieux.



Alors, 1968 ? Peut-être. Une année avant, une année après ? Au fond, la mémoire n’est pas toujours bonne gardienne des calendriers. Elle conserve autre chose. Elle conserve les visages. Les voix. L’agitation des parents. Les enfants qui courent. Le curé qui court plus vite encore. Les photographies sur la place de la mairie. Les gâteaux partagés dans les maisons. Puis les rires qui s’éteignent lorsque la nuit recouvre la vallée. Et peut-être est-ce là le plus beau cadeau de cette photographie : nous rappeler que les journées qui nous paraissaient autrefois simplement longues, ordinaires ou nécessaires sont parfois, avec le recul des années, celles qui contenaient toute une vie.



Sur le parvis de Saint-Pierre, ces enfants ne savaient pas qu’ils étaient en train de devenir des souvenirs. Ils pensaient simplement vivre une longue et belle journée de communion solennelle. Nous savons maintenant qu’elle était bien davantage que cela. C’était une journée d’enfance. Une journée de village. Une journée où, pendant quelques heures, toute une vallée avait vécu, sans le savoir, une page de son histoire collective.

