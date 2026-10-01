U tempu in corsica
Le temps est calme et ensoleillé durant toute la journée. Les températures maximales sont agréables et atteignent 28 degrés. Des averses parviennent néanmoins à se développer sur l'est de l'île.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
Dans le ciel de la haute Gravona (Joseph Dornbusch)