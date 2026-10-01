Bastia : les quartiers sud auront leur poste de police municipale dès ce 12 octobre

Promesse de campagne de quasiment tous les candidats aux élections municipales du mois de mars dernier, la création d’un second poste de police municipale dans les quartiers sud de Bastia, en plus de celui déjà existant dans le centre-ville, a été votée ce jeudi 8 octobre à l’unanimité par le conseil municipal.



Installé au sein de la Maison des services publics, rue François-Vittori, il sera inauguré ce lundi 12 octobre. Pour Antoine Graziani, adjoint au maire de Bastia chargé de la tranquillité et de la sécurité publique : « Il ne se résume pas à l’ouverture d’un local, mais à une réorganisation complète de notre police municipale. »



Attendu par une bonne partie des habitants, l’élu a rappelé « que la tranquillité n’est pas un privilège, mais un droit pour les Bastiais où qu’ils vivent ». Ce nouveau poste va rapprocher les policiers municipaux des habitants de Lupino, Montesoro, Bassanese, Paese Novu et Agliani. « Une police municipale qui ne sera plus une institution lointaine de l’autre côté de la ville », avec pour missions : des patrouilles en voiture, à pied ou à vélo, une présence aux abords des établissements scolaires et des commerces, la lutte contre les dépôts sauvages et les incivilités, mais aussi la prévention et la lutte contre les trafics de stupéfiants, dans la limite de leurs compétences.



Avec pour maître mot « la proximité », a expliqué Antoine Graziani, rappelant pour sa part : « Bastia n’est pas une ville où règne l’insécurité, mais nous ne taisons pas les difficultés », avant de rajouter : « Nous ne fermerons pas les yeux sur les stupéfiants, mais nous n’avons pas les compétences de l’État. » Un plan de recrutement d’agents supplémentaires, mais aussi de développement des caméras, sera mis en place dans les prochains mois.



Si toute l’opposition a voté en faveur de la délibération, sur les bancs d’Uniti, « Era ora » pour Sylvain Fanti, faisant remarquer que les horaires d’ouverture devraient être plus larges pour accueillir le public, mais aussi que des patrouilles devraient être assurées après 21 h.

Un argument repris également par Michè Bruschini, élu de Populu di Bastia. Habitant des quartiers sud, il a rappelé une réalité : « Des feux de voitures tous les mois, dans les halls nous avons des squatteurs, des vendeurs de drogues. »



Ce à quoi Antoine Graziani, l’élu en charge de la sécurité publique, a répondu : « On fait notre part entre 7 h et 21 h, la police nationale prend le relais ensuite. On patrouille déjà la nuit le vendredi et le samedi. »