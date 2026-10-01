Col de Verghju - 8,55 millions d’euros pour le programme de rénovation de la RD 84

Le programme porte sur quatre tronçons représentant 25,8 kilomètres, pour un montant prévisionnel de 8,55 millions d’euros TTC. Engagées à l’automne 2026, les interventions devraient se poursuivre en 2027 et 2028.

La RD 84, qui relie la région de Francardu à la vallée du Niolu avant de franchir le col de Verghju vers la région de Portu, présentait un vieillissement généralisé de sa chaussée. La Collectivité avait relevé des déformations structurelles, des fissures, des affaissements ponctuels et des accotements dégradés. Cet itinéraire, fortement fréquenté en été, était également exposé aux risques naturels.

Les travaux prévoyent le renouvellement du revêtement, une meilleure gestion des eaux pluviales et le confortement des soutènements et des talus. Ils devraient améliorer les conditions de circulation, réduire les besoins d’entretien et renforcer la résistance de la route aux intempéries.





Quatre tronçons concernés

Entre le col de Verghju et le Fer à cheval, la réfection concernait 3,6 kilomètres. Le rabotage de l’ancienne chaussée est en cours et la pose des enrobés a été programmée dès ce 6 octobre, pour environ deux semaines. Durant cette période, la route sera fermée de 8 heures à 13 heures afin de permettre une meilleure qualité d’application.

La section entre Evisa et le col de Verghju est la plus longue, avec 11 kilomètres de travaux sur les ouvrages hydrauliques et le revêtement. Les opérations préparatoires devraient commencer le 20 octobre et les interventions se poursuivre en 2027. Une attention particulière est prévue pour l’intégration paysagère des aménagements sur ce site inscrit au titre des paysages remarquables.

Entre le pont de Castirla et l’entrée de la Scala, les travaux d’enrobés sont prévus pour novembre 2026 sur 2,6 kilomètres. Ils devraient se dérouler de nuit pour limiter les perturbations de circulation.





Une réhabilitation jusqu’en 2028 dans la Scala Santa Regina

La route de la Scala Santa Regina sera également réhabilitée sur 8,6 kilomètres, avec un démarrage prévu en 2027 et un achèvement en 2028. Le programme comprend la reprise des dégradations de la structure de chaussée, le renouvellement de la couche de roulement et la sécurisation des parapets.

L’amélioration des profils en travers pouvait également conduire à l’aménagement ponctuel de « zones refuges ». La remise à niveau des ouvrages hydrauliques de traversée et la désobstruction des engouffrements de cinq ponts sont aussi prévues.





Pour financer l’opération, 8,25 millions d’euros TTC ont été inscrits au Plan pluriannuel d’investissement 2026-2030. Une demande de subvention a été déposée au titre du PTIC. La section entre le pont de Castirla et l’entrée de la Scala dispose d’une enveloppe distincte de 297 000 euros TTC, inscrite à la programmation 2026 du Plan pluriannuel de maintenance des revêtements routiers.