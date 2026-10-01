CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Carine Giner, coiffeuse itinérante 15/10/2026 Au bureau de poste d’Aléria, France services joue collectif 14/10/2026 Cinq jeunes Corses s’envolent au Sénégal pour faire vivre la solidarité 14/10/2026 Biguglia : Une journée dédiée à la découverte et à l’expérimentation scientifique au collège Campo Vallone 14/10/2026
Les brèves

Bastia : Exposition « Des racines pour Bastia » au lycée Jean Nicoli  14/10/2026

Dans le cadre de la journée nationale de l'architecture et le bicentenaire de la photo, les élèves de 1ère agora du lycée Jean Nicoli, présentent ce jeudi 15 octobre une exposition sur le thème « Des racines pour Bastia » qui cherchera à savoir comment a évolué Bastia à partir de vieilles photos et comment nous pourrions imaginer la ville dans plusieurs années. Un aspect très écologique. Une autre exposition « Levez les yeux » sera aussi présentée, histoire de parcourir Bastia, lever les yeux trouver l'insolite, les formes, les couleurs. S'approprier Bastia. 

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos