Bastia : Exposition « Des racines pour Bastia » au lycée Jean Nicoli

Dans le cadre de la journée nationale de l'architecture et le bicentenaire de la photo, les élèves de 1ère agora du lycée Jean Nicoli, présentent ce jeudi 15 octobre une exposition sur le thème « Des racines pour Bastia » qui cherchera à savoir comment a évolué Bastia à partir de vieilles photos et comment nous pourrions imaginer la ville dans plusieurs années. Un aspect très écologique. Une autre exposition « Levez les yeux » sera aussi présentée, histoire de parcourir Bastia, lever les yeux trouver l'insolite, les formes, les couleurs. S'approprier Bastia.